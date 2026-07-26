/मणिपुर में तैनात छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की अचानक मौत, नागौर में शोक की लहर

Nagaur News: एक महीने की रूटीन छुट्टी लेकर घर आए सेना के जवान की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. नागौर शहर की संजय कॉलोनी निवासी भगवाना राम 9 जुलाई को छुट्टी लेकर घर आए थे. छुट्टी के 19वें दिन शनिवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें तुरंत जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जवान के निधन की सूचना मिलने के बाद उनके पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं, आज सुबह सेना के साथी जवान नागौर पहुंचे. इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को संजय कॉलोनी स्थित घर लाया गया, जहां अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। शहरवासियों और परिचितों ने पहुंचकर जवान को श्रद्धांजलि दी.

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मणिपुर में तैनात थे, 9 अगस्त को लौटना था ड्यूटी पर

भगवाना राम लंबे समय से मणिपुर में सेना में सेवाएं दे रहे थे. वे 9 जुलाई को एक महीने की रूटीन छुट्टी लेकर घर आए थे. छुट्टी पूरी होने के बाद उन्हें 9 अगस्त को वापस मणिपुर ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन इससे पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई.

पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को छोड़ गए

जवान भगवाना राम के परिवार में पत्नी और दो नाबालिग बच्चे हैं. उनकी 14 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है. उनका पैतृक गांव अलाय नागौर से करीब 20 किलोमीटर दूर है. उनके माता-पिता, पत्नी और बच्चे नागौर की संजय कॉलोनी में रहते हैं.

पैतृक गांव अलाय में राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई

संजय कॉलोनी में अंतिम दर्शनों के बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव अलाय ले जाया गया. यहां सेना के जवानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. जवान की मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर है.

