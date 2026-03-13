Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ड्रग तस्करी के आरोपी को पकड़वाने पर नागौर पुलिस दे रही 25 पैसे का ईनाम, पहचान रखी जाएगी गोपनीय

Nagaur Police News: राजस्थान के नागौर में फरार ड्रग्स आरोपी अर्जुनराम विश्नोई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने महज 25 पैसे का इनाम घोषित किया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. इस अनोखे इनाम ने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी है. मृदुल कच्छावा के अनुसार यह फैसला अपराधियों को संदेश देने और अवैध कमाई से दिखावा करने वालों की ‘हवाबाजी’ खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDamodar inaniya
Published:Mar 13, 2026, 12:50 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 12:50 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी, इन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी, इन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!

नीमराना में कबाड़ के ढेर में भीषण आग, जापानी जोन-इंडियन जोन में मचा हड़कंप, 3 घंटे बाद काबू
6 Photos
alwar news

नीमराना में कबाड़ के ढेर में भीषण आग, जापानी जोन-इंडियन जोन में मचा हड़कंप, 3 घंटे बाद काबू

सतर्क हो जाएं जयपुर-भरतपुर-शेखावाटी समेत इन 16 जिलों के लोग, आंधी-बारिश संग वज्रपात की चेतावनी जारी
7 Photos
rajasthan weather update

सतर्क हो जाएं जयपुर-भरतपुर-शेखावाटी समेत इन 16 जिलों के लोग, आंधी-बारिश संग वज्रपात की चेतावनी जारी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से 19 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से 19 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

ड्रग तस्करी के आरोपी को पकड़वाने पर नागौर पुलिस दे रही 25 पैसे का ईनाम, पहचान रखी जाएगी गोपनीय

Nagaur Police News: राजस्थान के नागौर जिले में मादक पदार्थों के मामलों में फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा घोषित इनाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर पुलिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर हजारों या लाखों रुपये का इनाम घोषित करती है, लेकिन इस बार मामला अलग है. नागौर पुलिस ने फरार आरोपी अर्जुनराम विश्नोई की गिरफ्तारी पर महज 25 पैसे का इनाम घोषित किया है. इस अनोखी घोषणा ने पूरे प्रदेश में लोगों का ध्यान खींच लिया है और यह फैसला चर्चा और कौतूहल का विषय बन गया है.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी अर्जुनराम पुत्र जिसुखराम विश्नोई, जो नागौर जिले के जायल उपखंड का निवासी है, लंबे समय से फरार चल रहा है. उसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े गंभीर मामले दर्ज हैं. नागौर पुलिस ने राजस्थान पुलिस नियम 1965 के तहत यह आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, उसे 25 पैसे का नकद इनाम दिया जाएगा. हालांकि यह राशि प्रतीकात्मक है, लेकिन इसके पीछे पुलिस का एक खास संदेश छिपा हुआ माना जा रहा है.

कितने केस दर्ज हैं

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस के अनुसार आरोपी अर्जुनराम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन प्रमुख मामले दर्ज हैं. पहला मामला 22 फरवरी 2026 को जायल थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इस मामले की जांच फिलहाल सुरपालिया थानाधिकारी कर रहे हैं. दूसरा मामला 10 अक्टूबर 2025 को कुचेरा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 और 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है. इस मामले की जांच मेड़ता रोड थानाधिकारी के पास है. इसके अलावा 4 फरवरी 2026 को जायल थाने में ही धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और केस दर्ज किया गया, जिसकी जांच रोल थानाधिकारी द्वारा की जा रही है.

पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग बिना किसी डर के जानकारी साझा कर सकें.

इस मामले में नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित करना एक सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में 25 पैसे का इनाम प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है, ताकि अपराधियों के हौंसले पस्त किए जा सकें और अवैध कमाई कर दिखावा करने वालों को एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके.

नागौर एसपी का यह फैसला अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग इसे पुलिस की अनोखी रणनीति मान रहे हैं, जो अपराधियों को यह संदेश देने की कोशिश है कि अवैध तरीकों से कमाई कर दिखावा करने वालों की सामाजिक हवाबाजी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news