ड्रग तस्करी के आरोपी को पकड़वाने पर नागौर पुलिस दे रही 25 पैसे का ईनाम, पहचान रखी जाएगी गोपनीय

Nagaur Police News: राजस्थान के नागौर जिले में मादक पदार्थों के मामलों में फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा घोषित इनाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर पुलिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर हजारों या लाखों रुपये का इनाम घोषित करती है, लेकिन इस बार मामला अलग है. नागौर पुलिस ने फरार आरोपी अर्जुनराम विश्नोई की गिरफ्तारी पर महज 25 पैसे का इनाम घोषित किया है. इस अनोखी घोषणा ने पूरे प्रदेश में लोगों का ध्यान खींच लिया है और यह फैसला चर्चा और कौतूहल का विषय बन गया है.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी अर्जुनराम पुत्र जिसुखराम विश्नोई, जो नागौर जिले के जायल उपखंड का निवासी है, लंबे समय से फरार चल रहा है. उसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े गंभीर मामले दर्ज हैं. नागौर पुलिस ने राजस्थान पुलिस नियम 1965 के तहत यह आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, उसे 25 पैसे का नकद इनाम दिया जाएगा. हालांकि यह राशि प्रतीकात्मक है, लेकिन इसके पीछे पुलिस का एक खास संदेश छिपा हुआ माना जा रहा है.

कितने केस दर्ज हैं

पुलिस के अनुसार आरोपी अर्जुनराम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन प्रमुख मामले दर्ज हैं. पहला मामला 22 फरवरी 2026 को जायल थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इस मामले की जांच फिलहाल सुरपालिया थानाधिकारी कर रहे हैं. दूसरा मामला 10 अक्टूबर 2025 को कुचेरा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 और 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है. इस मामले की जांच मेड़ता रोड थानाधिकारी के पास है. इसके अलावा 4 फरवरी 2026 को जायल थाने में ही धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और केस दर्ज किया गया, जिसकी जांच रोल थानाधिकारी द्वारा की जा रही है.

पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग बिना किसी डर के जानकारी साझा कर सकें.

इस मामले में नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित करना एक सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में 25 पैसे का इनाम प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है, ताकि अपराधियों के हौंसले पस्त किए जा सकें और अवैध कमाई कर दिखावा करने वालों को एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके.

नागौर एसपी का यह फैसला अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग इसे पुलिस की अनोखी रणनीति मान रहे हैं, जो अपराधियों को यह संदेश देने की कोशिश है कि अवैध तरीकों से कमाई कर दिखावा करने वालों की सामाजिक हवाबाजी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली.

