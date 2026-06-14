/गैंगस्टरों की पोस्ट लाइक-शेयर करने वालों पर एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर्स पर पुलिस का शिकंजा

Rajasthan Crime News: राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नागौर पुलिस के एडिशनल एसपी आशाराम चौधरी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों को लोकप्रिय बनाने और उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है.



गैंगस्टरों को फॉलो और लाइक करने वालों पर निगरानी

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पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, रोहित गोदारा, राजू मांजू समेत कई अन्य अपराधियों के अकाउंट को फॉलो करने, उनकी पोस्ट लाइक करने और शेयर करने वाले युवाओं की पहचान की जा रही थी. जांच के दौरान ऐसे कई अकाउंट सामने आए जो लगातार अपराधियों की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार कर रहे थे. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया.



युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा गैंगस्टरों का महिमामंडन

एडिशनल एसपी आशाराम चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों और गैंगस्टरों को हीरो की तरह पेश करना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है. इससे युवाओं में गलत संदेश जाता है और वे अपराध की दुनिया से प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से ले रही है और सोशल मीडिया गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.



आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. सोशल मीडिया पर अपराधियों के समर्थन, प्रचार या महिमामंडन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस साइबर टीम ऐसे अकाउंट्स और गतिविधियों पर विशेष नजर रख रही है जो अपराधियों की छवि को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं.



आमजन से पुलिस की अपील

नागौर पुलिस ने आम लोगों, विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी गैंगस्टर या अपराधी को फॉलो, लाइक, शेयर या प्रमोट न करें. पुलिस का कहना है कि ऐसा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है. साथ ही लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए करें तथा अपराधियों को लोकप्रिय बनाने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहें.



पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के ऑनलाइन नेटवर्क और उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन रोकना कानून-व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए बेहद जरूरी है.

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