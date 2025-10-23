विदेश से आये तीन युवकों से नागौर पुलिस ने पकड़ा एक करोड़ का सोना

Nagaur News : नागौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तस्करी कर ले जाए जा रहे लगभग 873.76 ग्राम सोने को जब्त किया है.
Nagaur News : तस्करी के लिए बदनाम और हाल में अवैध हथियार और नशे की तस्करी के लिए सुर्खियों में आये डीडवाना जिले के शेरानी आबाद गांव के तीन युवकों को सोने की तस्करी के आरोप में नागौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.जानकारी के अनुसार नागौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तस्करी कर ले जाए जा रहे लगभग 873.76 ग्राम सोने को जब्त किया है.
यह कार्रवाई जोधपुर रोड स्थित जें.एस.के.होटल रिंगरोड तिराया पर नाकाबंदी के दौरान की गई. पुलिस ने मामले में स्कोर्पियो सवार तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.मुखबिर की सूचना पर टीम ने रिंगरोड तिराया पर सघन नाकाबंदी की.
इसी दौरान एक स्कोर्पियो गाड़ी (नंबर आर.जें.21 यु.बी.8328) को संदेह के आधार पर रोका गया.गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें सवार तीनों व्यक्तियों के कब्जे से अलग-अलग पैकेटों में छुपाकर रखा गया कुल 873.76 ग्राम सोना बरामद हुआ.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अरशद अयूब (34), अब्दुल मजीद (32) और मौहम्मद युनस (30) के रूप में हुई है। ये तीनों ही डीडवाना-कुचामन जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र के सूफिया मौहल्ला, शेरानीआबाद के निवासी हैं.
पूछताछ में,आरोपी सोने की खरीद-बिक्री से संबंधित कोई भी वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए,जिसके बाद पुलिस ने अवैध मानते हुए यह कार्रवाई की। जब्त किए गए सोने को भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 106 के तहत जब्त किया गया है। इसके अलावा, तस्करी में इस्तेमाल किए गए वाहन (स्कोर्पियो) को भी मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया गया है.
पुलिस ने बताया कि इस बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारी की सूचना तत्काल प्रभाव से जीएसटी,कस्टम और आयकर (इनकम टैक्स) विभाग को दे दी गई है, ताकि वे अपने स्तर पर भी आवश्यक जाँच कर सकें.गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से सोने के स्रोत और तस्करी के नेटवर्क के संबंध में आगे की गहन पूछताछ जारी है.
लिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (आई.पी.एस.) के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमितकुमार और वृत्ताधिकारी रामप्रताप विश्नोई के निकटतम सुपरविजन में पुलिस थाना सदर के थानाधिकारी सुरेश कॅस्वा के नेतृत्व में टीम ने यह कामयाबी हासिल की.
पेंट की मोरी में छुपा का लाये थे सोना
आरोपियों ने एयरपोर्ट जांच में बचने के लिए पेंट की मोरी में सोना छुपाया था ताकि किसी भी स्कैनिंग में बचा जा सके,अब्दुल मजीद और मोहम्मद यूनुस दोनों ही सऊदी अरब से आये थे और इनको रिसीव करने के लिए अरशद अपनी कार लेकर गया था.
