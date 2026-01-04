Nagaur Weather Update: घने कोहरे की चादर में लिपटा नागौर, ब्लर हुआ पूरा शहर, धुंध से हादसे होने की बढ़ी संभावना

Nagaur Weather Update: नागौर जिले के रियाँबड़ी उपखंड क्षेत्र में लगातार चौथे दिन घना कोहरा छाया रहा. रियाँबड़ी के अलावा पादूकलां, लाम्पोलाई, थांवला, जसनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कोहरे की चादर इतनी मोटी थी कि खेतों में खड़ी फसलें तक दिखाई नहीं दे रही थीं. चारों तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही थी.
Trending Photos
Nagaur Weather Update: नागौर जिले के रियाँबड़ी उपखंड क्षेत्र में चौथे दिन भी घना कोहरा छाया रहा. रियाँबड़ी के साथ पादूकलां, लाम्पोलाई, थांवला, जसनगर कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कोहरे की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि चारों तरफ सफेद चादर बिछी नजर आई. जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.
दृश्यता शून्य, यातायात ठप
सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता लगभग शून्य हो गई. वाहन चालकों की हेडलाइटें भी कोहरे के आगे बेअसर साबित हुईं. दोपहिया और चारपहिया वाहन बेहद धीमी गति से रेंगते दिखे, जिससे मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लगा रहा. कई जगह दुर्घटना का खतरा बना रहा. लोग घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं. बाजारों और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है.
कड़ाके की सर्दी, अलाव का सहारा
कड़ाके की ठंड और शीतलहर से आमजन ठिठुर रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए. चाय की दुकानों और थड़ियों पर युवा और ग्रामीण अलाव के इर्द-गिर्द जमा होकर गर्माहट लेते दिखे. घरों में भी लोग भारी ऊनी कपड़ों और रजाइयों में दुबके रहे.
खेतों में फसल गायब, लेकिन किसानों को उम्मीद
कोहरे की मार सबसे ज्यादा खेतों पर पड़ी है. खड़ी फसलों तक नजर नहीं पहुंच रही. किसान खेतों में काम करने से कतरा रहे हैं. हालांकि, किसानों का मानना है कि यह घना कोहरा और ओस रबी फसलों के लिए वरदान साबित होगा. सरसों, चना और गेहूं की फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी, जिससे पैदावार बढ़ने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे और शीतलहर का दौर जारी रह सकता है. लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!