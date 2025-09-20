संगमरमर चमत्कार से बना आलिशान ताजमहल, अयोध्या राम मंदिर में भी हुआ इस्तेमाल, 2,000 साल पुरानी है मकराना की खदान...

नागौर जिले का मकराना भारत का सबसे बड़ा संगमरमर खदान है, जहां से ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर लाया गया. यह खदान 2,000 साल पुरानी है और आज भी सक्रिय है.

खदानों का एक चमत्कारी खजाना है मकराना कस्बा

राजस्थान के नागौर जिले में बसा मकराना कस्बा संगमरमर की खदानों का एक चमत्कारी खजाना है. यहाँ की चट्टानों से निकलने वाला शुद्ध सफेद संगमरमर न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की नींव भी. प्राचीन काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी लाखों लोगों को रोजगार देती है.

बेदाग सफेदी, महीन बनावट

मकराना संगमरमर, जिसे 'मकराना मार्बल' कहा जाता है, अपनी बेदाग सफेदी, महीन बनावट और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है. यह संगमरमर इतना मजबूत है कि सदियों की मार झेलने के बाद भी अपनी चमक न खोए.

मुमताज महल की याद में ताजमहल

इतिहास गवाह है कि 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया. आगरा में बने इस प्रेम के प्रतीक के लिए मकराना से ही हजारों टन संगमरमर मंगवाया गया. यह संगमरमर ताज की दीवारों, गुंबद और जटिल जड़ाऊ कला 'पिएत्रा दुरा' में इस्तेमाल हुआ, जो सेमी-प्रेसियस पत्थरों से सजा है.

मकराना की खदानों—जैसे डूंगरी, देवी, उलोदी और पहाड़ कुआ—से निकला यह पत्थर ताज को वह दिव्य आभा देता है, जो सूर्योदय-स्तुति में रंग बदलती है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस संगमरमर की उच्च गुणवत्ता और टिकाऊपन ने इसे ताज के लिए आदर्श बनाया.

अरावली पहाड़ियों में फैली 900 से अधिक खदानें

मकराना संगमरमर का महत्व केवल ताज तक सीमित नहीं. यह विक्टोरिया मेमोरियल (कोलकाता), दिलवाड़ा जैन मंदिर (माउंट आबू), बिरला मंदिर (जयपुर) और हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में भी इस्तेमाल हुआ. यह संगमरमर मूर्तिकला, भवनों की सजावट और मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाता है.

मकराना की अरावली पहाड़ियों में फैली 900 से अधिक खदानें सालाना 1.92 करोड़ टन संगमरमर उत्पादन करती हैं, जिससे 200 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व आता है. यहाँ 40,000 से ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं, जो 136 गाँवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं. प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपये होने से मकराना राजस्थान का सबसे अमीर नगर पालिका है.

वैश्विक स्तर पर है संगमरमर की मांग

आज भी मकराना संगमरमर की मांग वैश्विक स्तर पर है. पर्यावरण विशेषज्ञ चेताते हैं कि अंधाधुंध खनन से जल स्तर गिर रहा है, लेकिन सरकारी प्रयासों से सतत विकास हो रहा. यह चमत्कार न केवल पत्थर का है, बल्कि कारीगरों की कुशलता और इतिहास की जीवंतता का भी. मकराना हमें सिखाता है कि धरती की गोद से निकला यह सफेद रत्न अमर प्रेम और कला का प्रतीक है.