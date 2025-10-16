Zee Rajasthan
RAS Result 2023: नागौर के किसान का बेटा बना RAS अधिकारी, पत्नी हैं ANM

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के बेदावडी गांव के बेटा कमल खदाव RAS अधिकारी बना, जिससे उनके घर में खुशी का माहौल है. 

Published: Oct 16, 2025, 01:55 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 01:55 PM IST

RAS Result 2023: नागौर के किसान का बेटा बना RAS अधिकारी, पत्नी हैं ANM

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के बेदावडी गांव के किसान परिवार में जन्में कमल खदाव द्वारा RAS में 9 वीं रैंक प्राप्त करने से परिवार में खुशी का माहौल है.

सेल्फ स्टडी कर मुकामा हासिल करने वाले कमल खदाव एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. अपने जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में करने वाले कमल वर्तमान में सहकारिता विभाग में कॉआपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट पर मेड़ता सिटी कृषि मंडी में संचालित के क्रय-विक्रय सहकारी समिति में कार्यरत हैं.

इनके पिता हरकाराम चौधरी एक साधारण किसान और माताजी पूनम देवी गृहणी हैं. इनकी पत्नी संजु देवी चिकित्सा विभाग में ANM पद पर कार्यरत हैं. इनकी प्रेरणा रही बड़ी बहन मंजू राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, जबकि भाई सुनील शिक्षा विभाग में ही लेक्चरर हैं. इनके एक भाई मुकेश अपना पुस्तेनी खेती का काम संभालते हैं.

कमल परिवार में सबसे छोटे और सबके लाडले हैं. राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन की सूचना मिलते ही परिवार सहित गांव के लोग एवं यार दोस्त कमल को बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं. घर और गांव में खुशी का माहौल आतिशबाजी की जा रही है.

बता दें कि आरपीएससी ने बुधवार को RAS 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी किया. नतीजे ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये गए, जहां से उम्मीदवार नतीजों की जांच कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए इंटरव्यू 21 अप्रैल से लिए जा रहे थे, जो मंगलवार को संपन्न हुए हैं. इंटरव्यू के लिए कुल 2168 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे. इसमें से कुल 972 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण की गई थी. प्रीलिम एग्जाम के लिए 696969 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 457927 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे. प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था. प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 19355 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. मेंस एग्जाम का आयोजन 20, 21 जुलाई 2024 को हुआ था. वहीं, रिजल्ट 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था.

