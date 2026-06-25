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नागौर में दुगोली गांंव के बच्चों का अनोखा विरोध, कहा - रोड साफ नहीं तो वोट नहीं

Nagaur News : नागौर के जायल में स्कूली बच्चे जब कीचड़ वाले रास्ते से परेशान हो गये, तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसमें ये बच्चे ही कीचड़ से भरी रोड दिखा रहे हैं.

Edited byPragati PantReported byDamodar inaniya
Published: Jun 25, 2026, 11:01 AM|Updated: Jun 25, 2026, 11:01 AM
नागौर में दुगोली गांंव के बच्चों का अनोखा विरोध, कहा - रोड साफ नहीं तो वोट नहीं
Image Credit: Nagaur viral video of school kids Plea made to MLA Manju Baghmar to clear mud filled roadSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Nagaur News : लोकतंत्र में वोट की ताकत को अक्सर बड़े-बड़े दिग्गज भी नहीं समझ पाते, लेकिन नागौर जिले के जायल विधानसभा क्षेत्र के दुगोली गांव के स्कूली बच्चों ने अपनी मासूमियत और साहस के जरिए एक ऐसी नजीर पेश की है, जो सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. इस वीडियो में स्कूली बच्चे कीचड़ से लथपथ रास्तों पर खड़े होकर हाथ जोड़कर राज्यमंत्री और स्थानीय विधायक डॉ. मंजू बाघमार से गांव की बदहाली दूर करने की मासूमियत भरी गुहार लगा रहे हैं.

वीडियो में मासूमियत भरी बड़ी शिकायत करते दिखे बच्चे

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वीडियो में बच्चों की पीड़ा साफ झलक रही है. उन्होंने अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को साझा करते हुए बताया कि गांव के रास्तों पर फैला कीचड़ उनकी राह का रोड़ा बन गया है. कीचड़ के कारण न केवल स्कूल जाना दूभर हो गया है, बल्कि आए दिन बच्चे गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं. बच्चों का दर्द केवल शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र की भाषा में एक बड़ी चेतावनी भी दी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि, "अगर गांव से कीचड़ नहीं हटाया गया, तो वोट नहीं मिलेंगे.

विधायक ने कहा जल्द सुधरेंगे हालात

एक बच्चे के हाथ में ली गई यह जिम्मेदारी ना केवल उसके गांव की बदहाली को बयां करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अब आने वाली पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है. जायल से राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार के विधानसभा क्षेत्र में होने के कारण ये मामला और भी गंभीर हो गया है. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने तुरंत हालात सुधारने की बात कही है.

इधर ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. अब जब बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई है, तो पूरा क्षेत्र यह देखने को उत्सुक है की कब तक हालात बदलते हैं.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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