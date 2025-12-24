Nagaur Weather Update: नागौर में छाया घना कोहरा, रियांबड़ी में खेत-खलिहानों में छाई सफेद चादर, जानें आगामी दिनों का हाल

Nagaur Weather Update: नागौर जिले में बुधवार को सुबह के समय कोहरे इतना घना था कि विजिबिलिटी लगभग शून्य के करीब पहुंच गई. सड़कों, गलियों और खुले मैदानों में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था. इसके साथ ही चली सर्द हवाओं ने ठंड का प्रकोप और बढ़ा दिया. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिला.

ठंड के चलते वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और छोटे बच्चे सुबह के समय घरों से बाहर नहीं निकले. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित रहीं और जनजीवन लगभग ठहर सा गया. कई स्थानों पर लोग देर सुबह तक घरों में ही दुबके रहे और जरूरी कामों को टालते नजर आए.

वाहन चालक पूरी तरह गर्म कपड़ों में लिपटे हुए दिखे

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा. सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक पूरी तरह गर्म कपड़ों में लिपटे हुए, हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति और सावधानी के साथ चलते दिखाई दिए. कुछ जगहों पर वाहन चालकों को रास्ता भटकने जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ा.

किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी

जहां एक ओर कोहरे और सर्दी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी. किसानों का कहना है कि इस तरह का कोहरा फसलों के लिए लाभकारी साबित होता है. कोहरे से खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे फसल की बढ़वार में इजाफा होने की संभावना रहती है. खासकर रबी की फसलों के लिए यह मौसम अनुकूल माना जाता है.

अलाव बना लोगों का सहारा

ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाते और गर्म चाय का सहारा लेते नजर आए. सुबह-सुबह चौपालों और घरों के बाहर अलाव के चारों ओर लोग बैठे दिखाई दिए, जहां सर्दी से बचने के साथ-साथ मौसम पर चर्चा होती रही. गर्म पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ गई है.

फसलों के लिए फायदेमंद

रियांबड़ी उपखंड क्षेत्र में मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां जनजीवन को कुछ समय के लिए थाम दिया, वहीं किसानों के लिए उम्मीद की किरण भी लेकर आया है. आने वाले दिनों में यदि इसी तरह कोहरा और ठंड बनी रही, तो आम लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, किसान इसे फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं.

