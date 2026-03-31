Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

सावधान नागौरवासी! तगड़ी पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Nagaur Weather Update: नागौर जिले में मौसम लगातार बदल रहा है और आने वाले दिनों में आंधी-तूफान व बारिश की संभावना बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तेज हवाएं, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. 1-2 अप्रैल को मौसम आंशिक रूप से शुष्क रह सकता है, लेकिन 3-5 अप्रैल के बीच नया विक्षोभ सक्रिय होकर फिर से बारिश और तूफान ला सकता है. बदलते मौसम से किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported BySandhya Yadav
Published:Mar 31, 2026, 08:57 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 08:57 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आज भरवाने से पहले जरूर करें चेक! जानें कहां सस्ता-कहां महंगा?
8 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आज भरवाने से पहले जरूर करें चेक! जानें कहां सस्ता-कहां महंगा?

सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट
6 Photos
Sikar Weather Update

सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान के 17 जिलों में गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 17 जिलों में गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

सावधान नागौरवासी! तगड़ी पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Nagaur Weather Update: नागौर जिले में मौसम इन दिनों लगातार बदलता नजर आ रहा है. सुबह के समय हल्की ठंडक और बादलों की आवाजाही के बीच दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. आसमान में बादलों की मौजूदगी के चलते तेज धूप से लोगों को कुछ राहत मिल रही है. वहीं, नागौर के डीडवाना में ओलावृष्टि हुई है.

जयपुर मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में नागौर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. खेतों में खड़ी फसलों पर इसका असर पड़ सकता है, खासकर गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

बता दें कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते सोमवार को राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी देखने को मिली. कोटा में दोपहर के समय तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि करौली में तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. देर रात चली तेज आंधी के कारण नेशनल हाईवे-23 पर कई पेड़ जड़ से उखड़ गए. राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा या नुकसान नहीं हुआ. नागौर, अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू में भी बारिश दर्ज की गई, वहीं जैसलमेर में धूल भरी आंधी चली. जयपुर और जोधपुर समेत कई इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे.

मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय हो गया है. इसके चलते मंगलवार को शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों के साथ जयपुर, भरतपुर सहित कई संभागों में अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, झालावाड़, पाली, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बारां और नागौर समेत आसपास के जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में आंधी-तूफान, तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी दी गई है, साथ ही कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है.

नागौर और आसपास के इलाकों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है. यहां कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की संभावना है. हालांकि 1 और 2 अप्रैल को मौसम अधिकतर शुष्क रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या गरज के साथ बारिश हो सकती है.

वहीं, 3 से 5 अप्रैल के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत हैं, जिससे प्रदेश में एक बार फिर बारिश और आंधी-तूफान का दौर शुरू हो सकता है. मौसम में इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. सुबह-शाम हल्की ठंडक और दोपहर में बढ़ती गर्मी महसूस की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फिलहाल नागौर में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन बादलों की सक्रियता को देखते हुए स्थिति कभी भी बदल सकती है. ऐसे में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news