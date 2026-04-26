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Youtube से सीखी कोडिंग, नागौर के छोरों ने बना डाला 'रक्षक 1.0' रोबोट!

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा कस्बे के रहने वाले यश शर्मा 9वीं और नीरज सैनी 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने रोबोट बनाया. 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar inaniya
Published: Apr 26, 2026, 03:22 PM|Updated: Apr 26, 2026, 03:22 PM
Youtube से सीखी कोडिंग, नागौर के छोरों ने बना डाला 'रक्षक 1.0' रोबोट!
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Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा कस्बे के रहने वाले दो स्कूली छात्रों ने रोबोट फिल्म से प्रेरणा लेकर घर पर ही अपना ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया. कुचेरा के रहने वाले यश शर्मा 9वीं और नीरज सैनी 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं. दोनों ने रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी तो दिमाग में रोबोट बनाने का आईडिया आया.

दो साल पहले दोनों ने मिलकर कार्ड बोर्ड से एक रोबोट खेल-खेल में बनाया इसका नाम दिया था कम्प्यूटराइज नाम दिया लेकिन इस खेल ने इनको रोबोट बनाने में दिलचस्पी और बढ़ा दी. इसके बाद दोनों बच्चों ने अपने स्तर पर ही यूट्यूब के जरिए कॉडिंग सीखी और डेढ़ साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने रक्षक 1 का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है.

80 हजार रुपये का खर्च

दोनों ही छात्र मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं. यश के पिता जय प्रकाश डिस्कॉम में टेक्निशियन के पद पर कार्यरत हैं. नीरज के पिता जीतेन्द्र सैनी भी डिस्कॉम में टेक्निशियन हैं, जिस वजह से इनके पास कोई बड़ा फण्ड भी नहीं है लेकिन परिवार और रिश्तेदारों की मदद और अपनी जेब खर्च बचाकर इस डेढ़ साल के पीरियड में तकरीबन 80 हजार रुपये लगा चुके हैं.

परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने से दोनों बच्चों ने इस रोबोट में कई जुगाड़ तकनीकों का भी उपयोग किया है. जैसे रोबोट की आंखों में कैमरे लगे हैं, जो लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. यह कैमरे वेब कंप्यूटर मेम लगने वाले वेब कैमरे हैं. रोबोट के जॉइंट्स में कई जगह बड़े लोहे के स्क्रू लगे हुए हैं. रोबोट को पॉवर सप्लाई देने के लिए भी कंप्यूटर में यूज होने वाला SMPS काम में लिया गया है. रोबोट की बॉडी 3D प्रिंटर से प्रिंट करवाए गए हैं, जो प्लास्टिक के हैं.

खुद का स्टार्टअप

यश के पिता जयप्रकाश और नीरज के पिता जीतेन्द्र से हमने बच्चों के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि यह दोनों शुरुआत से ही टेक्निकल कामों में ज्यादा इंट्रेस्ट लेते रहे हैं. यह क्या कर रहे थे शुरुआत में तो हमें समझ ही नहीं आया कई बार ऐसा लगा कि यह दिन भर कंप्यूटर पर करते क्या हैं लेकिन इनका रोबोट जब तैयार हुआ है तो हमें भी विश्वास हुआ कि यह अपना रास्ता खुद बना लेंगे. हम इनकी ज्यादा आर्थिक मदद तो नहीं कर पाए लेकिन विश्वास है कि एक दिन यह अपना मुकाम जरूर हासिल कर लेंगे.

यश ने बताया कि शुरुआत में कई दिक्कतें आई और अब भी आती ही हैं लेकिन अब तक जो मिला उससे हमें खुशी है और हम आगे जाकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. आगे जाकर हम ऐसे रोबोट भी बनाना चाहते हैं, जो सेना के काम आ सके. इसके अलावा फैक्ट्रीज में और घरों में काम आने वाले रोबोट भी हम बनाना चाहते हैं. बस एक बार हमें कोई फंडिंग हो जाए.

रक्षक 1.0 का प्रोटोटाइप तैयार

नीरज बताते हैं कि हम चाहते हैं कि एक लैब कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है. अभी हम यश के पापा के सरकारी क्वार्टर के ऊपर बने एक छोटे से रूम में अपना काम कर रहे हैं. दोनों ही दोस्तों का कहना है कि इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम हैं, इस वजह से हम इसे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन हम धीरे धीरे इसे डेवलप कर लेंगे. हमारे पास फंड हो तो अभी जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, उनके बजाय हम मेटल यूज करना चाहेंगे. इसके अलावा अभी इसे कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन इसे हम सेल्फ AI रोबोट बनाएंगे.

यश और नीरज ने रक्षक 1.0 के बारे में बताया कि यह अभी जो रोबोट बनाया है इसके पैर नहीं है लेकिन वॉइस कमांड से इसे ऑपरेट किया जा सकता है.

इसमें AI इस्तेमाल किया गया है. हम कोई भी सवाल करें तो हमें सटीकता से जवाब भी यह देगा. फ्यूचर में इसे क्लास रूम के लिए भी उपयोग लिया जा सकता है. अभी यह हाथ में कुछ भी हेंडल कर सकता है. इसके अलावा सामने खड़े व्यक्ति की लाइव रिकॉर्डिंग इसके पास रहती है. मोशन सेंसर की वजह से हर एक्टिविटी को यह डिटेक्ट कर सकता है.

दोनों छात्रों ने अभी रक्षक 1.0 का प्रोटोटाइप तैयार किया है. दोनों छात्र चाहते हैं कि अगर हमें सरकार या किसी भी तरह से कोई हेल्प मिले तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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