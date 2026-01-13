Zee Rajasthan
अवैध बजरी खनन के खिलाफ नहीं बनी सहमति, हनुमान बेनीवाल ने किया हाईवे की तरफ कूच

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया. अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर आज फिर भारी संख्या में किसान रियाबड़ी में एकत्रित हुए. आंदोलन की अगुवाई नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ हाइवे जाम की ओर कूच कर दिया है.

Published: Jan 13, 2026, 05:04 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 05:04 PM IST

Nagaur News: नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया. किसान स्वाभिमान रैली के तहत बड़ी संख्या में किसान रियाबड़ी पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. आंदोलन की अगुवाई नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ हाइवे जाम की ओर कूच कर दिया है.

बताया जा रहा है कि पिछले दस दिनों से किसान अपनी छः सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लिया.

इसी कड़ी में दो दिन पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन कर प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था. अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर आज फिर भारी संख्या में किसान रियाबड़ी में एकत्रित हुए.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे. किसान अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं. आंदोलन को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.


खबर अपडेट की जा रही है....

