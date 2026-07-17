/डीडवाना में बेसहारा गोवंश का आतंक, सड़क हादसों से लोग परेशान, प्रशासन और नगर परिषद पर उठे सवाल

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना शहर की सड़कों पर दिनभर बेसहारा गोवंश उत्पात और हुड़दंग मचाते रहते हैं, जिसकी चपेट में आकर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं. प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही व उदासीनता के कारण लंबे समय बाद भी बेसहारा जानवरों पर कोई लगाम नहीं लग पाई.

बेसहारा जानवरों पर नहीं लगा कोई लगाम, आम लोग परेशान

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डीडवाना में प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही व उदासीनता के कारण लंबे समय बाद भी बेसहारा जानवरों पर कोई लगाम नहीं लग पाई है. शहर की सड़कों पर दिनभर बेसहारा गोवंश उत्पात और हुड़दंग मचाते रहते हैं, जिसकी चपेट में आकर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं. वहीं हाईवे पर भी गोवंश के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे बेसहारा जानवर

इन दुर्घटनाओं में लोग असमय ही मौत के आगोश में समा रहे हैं. वहीं अनेकों लोग घायल हो रहे हैं. डीडवाना शहर की सड़कों पर खुले घूमते यह बेसहारा गोवंश जहां लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बने हुए हैं वहीं यातायात में भी बाधा बन रहे हैं. यह बेसहारा जानवर लोगों के लिए खतरा भी बनते जा रहे हैं. ये आपस में लड़ते रहते हैं. इसके साथ ही बीच सड़क पर भी बैठ जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है.

जानवरों की धरपकड़ करने में पालिका प्रशासन लाचार

इन गोवंश के कारण पूर्व में कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और जानवरों के झगड़े की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इन जानवरों की धरपकड़ करने में पालिका प्रशासन लाचार साबित हो रहा है. जानवरों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है.

