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डीडवाना में बेसहारा गोवंश का आतंक, सड़क हादसों से लोग परेशान, प्रशासन और नगर परिषद पर उठे सवाल

Didwana News: डीडवाना शहर में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश लोगों के लिए बड़ी परेशानी और हादसों का कारण बन रहे हैं. शहर और हाईवे पर आवारा पशुओं की वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 17, 2026, 02:02 PM|Updated: Jul 17, 2026, 02:02 PM
डीडवाना में बेसहारा गोवंश का आतंक, सड़क हादसों से लोग परेशान, प्रशासन और नगर परिषद पर उठे सवाल
Image Credit: Didwana NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना शहर की सड़कों पर दिनभर बेसहारा गोवंश उत्पात और हुड़दंग मचाते रहते हैं, जिसकी चपेट में आकर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं. प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही व उदासीनता के कारण लंबे समय बाद भी बेसहारा जानवरों पर कोई लगाम नहीं लग पाई.

बेसहारा जानवरों पर नहीं लगा कोई लगाम, आम लोग परेशान

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डीडवाना में प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही व उदासीनता के कारण लंबे समय बाद भी बेसहारा जानवरों पर कोई लगाम नहीं लग पाई है. शहर की सड़कों पर दिनभर बेसहारा गोवंश उत्पात और हुड़दंग मचाते रहते हैं, जिसकी चपेट में आकर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं. वहीं हाईवे पर भी गोवंश के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे बेसहारा जानवर

इन दुर्घटनाओं में लोग असमय ही मौत के आगोश में समा रहे हैं. वहीं अनेकों लोग घायल हो रहे हैं. डीडवाना शहर की सड़कों पर खुले घूमते यह बेसहारा गोवंश जहां लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बने हुए हैं वहीं यातायात में भी बाधा बन रहे हैं. यह बेसहारा जानवर लोगों के लिए खतरा भी बनते जा रहे हैं. ये आपस में लड़ते रहते हैं. इसके साथ ही बीच सड़क पर भी बैठ जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है.

जानवरों की धरपकड़ करने में पालिका प्रशासन लाचार

इन गोवंश के कारण पूर्व में कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और जानवरों के झगड़े की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इन जानवरों की धरपकड़ करने में पालिका प्रशासन लाचार साबित हो रहा है. जानवरों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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