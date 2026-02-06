राजस्थान में चोर नहीं, कबूतर ले उड़ा सोना! चोंच में दबाकर ले गया लाखों की चेन, लोग बोले- कबूतरी को पहनाएगा

Nagaur News: डेगाना शहर के सराफा बाजार में एक अनोखी घटना सामने आई, जब एक कबूतर ज्वेलरी दुकान में घुसकर करीब एक लाख रुपये की सोने की चैन चोंच में दबाकर उड़ गया. कुछ देर के लिए बाजार में अफरा-तफरी मच गई और व्यापारी हैरान रह गए. बाद में काफी प्रयासों के बाद सोने की चैन सुरक्षित वापस मिल गई. यह घटना बढ़ते सोने के दामों के बीच सुरक्षा को लेकर चर्चा का विषय बनी रही.
Nagaur News: सोने के बढ़ते दामों के बीच जहां सराफा व्यापारी चोरी की घटनाओं को लेकर पहले से ही सतर्क रहते हैं, वहीं राजस्थान के डेगाना शहर के सराफा बाजार में एक बेहद अनोखी और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कबूतर सराफा दुकान से करीब एक लाख रुपये कीमत की सोने की चैन लेकर उड़ गया. यह घटना कुछ देर के लिए पूरे बाजार में अफरा-तफरी का कारण बन गई.
जानकारी के अनुसार, डेगाना के सराफा बाजार में स्थित एक ज्वेलरी दुकान में रोज की तरह सोने के आभूषण तैयार किए जा रहे थे. कारीगर दुकान के अंदर चैन बनाने के काम में लगे हुए थे. इसी दौरान अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ दुकान के अंदर आ गया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कबूतर ने तैयार हो रही सोने की चैन को अपनी चोंच में दबाया और तुरंत उड़ान भर ली.
किसी को नहीं हुआ यकीन
इस अप्रत्याशित घटना को देखकर दुकान में मौजूद व्यापारी और आसपास के दुकानदार कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए. आमतौर पर चोरी की घटनाओं से निपटने के लिए जहां सीसीटीवी, ताले और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, वहीं इस तरह से एक पक्षी द्वारा सोने जैसी कीमती वस्तु उठाकर ले जाना किसी ने कभी नहीं सोचा था.
कबूतर दुकान से उड़कर सराफा बाजार की छत पर जा बैठा. यह देखकर व्यापारियों ने तुरंत उस पर नजर बनाए रखी और सोने की चैन वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी. बाजार में मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और सभी की नजरें कबूतर पर टिकी रहीं. काफी देर तक चले प्रयासों के बाद कबूतर वहां से उड़ गया और सोने की चैन सुरक्षित रूप से नीचे गिर गई, जिससे चैन वापस मिल गई.
क्या कहना है सराफा बाजार के व्यापारियों का
सोने की चैन सुरक्षित मिलने के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली. सराफा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि सोने के बढ़ते दामों के कारण सुरक्षा पहले ही एक बड़ी चिंता बनी हुई है. चोरी और लूट की आशंका को लेकर दुकानदार सतर्क रहते हैं, लेकिन कबूतर द्वारा सोना लेकर उड़ जाने जैसी घटना पहली बार सामने आई है.
यह अनोखी घटना पूरे बाजार में चर्चा का विषय बनी रही. लोग इस घटना को लेकर हैरानी जताते रहे और इसे लंबे समय तक याद रखने वाली घटना बताते नजर आए. सराफा बाजार में उस दिन कुछ समय तक इसी घटना की चर्चा होती रही.
