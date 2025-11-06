Zee Rajasthan
वोट चोरी वाली राहुल गांधी की पोस्ट रीपोस्ट करने वाला डीडवाना पुलिस का कार्मिक लाइन हाजिर

Rajasthan News : नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के एक विवादित ट्वीट (X पोस्ट) को डीडवाना कुचामन पुलिस के आधिकारिक ''X'' अकाउंट से ''रिपोस्ट'' किया जाना चर्चा का विषय बन गया है. जिसके बाद पुलिस विभाग के तटस्थ रवैये पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Published: Nov 06, 2025, 12:03 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 12:16 PM IST

वोट चोरी वाली राहुल गांधी की पोस्ट रीपोस्ट करने वाला डीडवाना पुलिस का कार्मिक लाइन हाजिर

Didwana News : डीडवाना कुचामन पुलिस के आधिकारिक ''X'' अकाउंट से ''रिपोस्ट'' किया जाना चर्चा का विषय बन गया है

हालांकि करीब 6 घंटे बाद SP ने विवादित रिपोस्ट को हटवा दिया और एक नई पोस्ट कर जानकारी दी गई, कि वह ऐसे किसी भी पोस्ट का समर्थन नहीं करते है और जो कार्मिक इस पेज को हैंडल कर रहा था. उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है.

इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना को सौंपी गई है. जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने आधिकारिक ''X'' अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था.

इसमें उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा था कि, "भारत के चुनाव आयोग और केंद्र व राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मिलकर हरियाणा में चुनाव चुराया है"

इस पोस्ट को डीडवाना-कुचामन पुलिस के आधिकारिक ''X'' हैंडल से रिपोस्ट करने के बाद चर्चा का विषय बन गया था. चूंकि ट्वीट में सीधे तौर पर देश के चुनाव आयोग और वर्तमान सत्ताधारी पार्टी (बीजेपी) पर ''चुनाव चोरी'' जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए एक सरकारी पुलिस विभाग के अकाउंट से इसे साझा करना राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है.

लोगों का कहना है कि एक सरकारी विभाग के आधिकारिक अकाउंट से इस तरह के राजनीतिक और संवेदनशील आरोपों वाले पोस्ट को ''रिपोस्ट'' करना, विभाग की निष्पक्षता और तटस्थता पर सवालिया निशान लगाता है.

इस मामले पर अब पुलिस विभाग की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया है और X हैंडल का संचालन करने वाले सिपाही को लाइन हाजिर करने की जानकारी भी X हैंडल पर पोस्ट करके दी गई है.

