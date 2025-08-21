Zee Rajasthan
लाडनूं फाटक ओवरब्रिज से नीचे गिरे दो युवक, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

Rajasthan Accident: डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया. बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवक ओवर ब्रिज की दीवार से टकरा गए, जिससे दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar inaniya
Published: Aug 21, 2025, 13:07 IST | Updated: Aug 21, 2025, 13:07 IST

Rajasthan Accident: राजस्थान के डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया. बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवक ओवर ब्रिज की दीवार से टकरा गए, जिससे दो युवक ओवरब्रिज से नीचे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

आपको बता दें कि लाडनूं तहसील के समना गांव से तीन युवक बाइक पर सवार होकर खुनखुना गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान डीडवाना में लाडनूं फाटक की ओर ओवरब्रिज के मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराई.

इस टक्कर से ओवरब्रिज पर लगा एक बोर्ड भी टूट गया और बाइक पर सवार दो युवक उछलकर कई फीट नीचे जा गिरे. जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे के बाद डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव के साथ ही घायल को बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया. मृतकों की पहचान राकेश व देवाराम के रूप में हुई है, जबकि घायल रामकिशन का अस्पताल में उपचार जारी है. फिलहाल पुलिस मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा रही है. वहीं मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. हाईवे स्थित परसाद के निकट 108 एम्बुलेंस एक ट्रोले से भीड़ गई. हादसे में एम्बुलेंस में सवार हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज की मौत हो गई, जिसे एमबी हॉस्पिटल लाया जा रहा था. हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए.

एम्बुलेंस का स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देर रात अचानक हुई तेज बारिश के कारण हाईवे पर दृश्यता कम हो गई. इसी दौरान एम्बुलेंस ट्रोले में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को उदयपुर एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

