नागौर में छोटी दीपावली पर खूनी झगड़ा! चार बहनों पर ट्रैक्टर और कुल्हाड़ी से हमला

Nagaur Crime News: राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना उपखण्ड क्षेत्र के मीठड़ीया गांव में आज छोटी दीपावली की अल सुबह जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए. इस दौरान एक पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर करवाए जा रहे निर्माण को हटाना शुरू किया गया. इसके बाद दूसरा पक्ष मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई. घायलों को डेगाना के उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. सूचना पर डेगाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची.

घायल युवती ने बताया

घायल युवती ने पुलिस को बताया कि जमीन विवाद के चलते गांव के ही भंवर लाल बिन्दा और गजेंद्र बिन्दा ने उन पर धारदार हथियार और ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया. इस दौरान चारों बहनों को चोटें आई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल को अजमेर रेफर किया गया.

जमीन को लेकर था विवाद

जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. भंवरलाल और गजेंद्र बिन्दा विवादित जमीन पर निर्माण करवा रहे थे, जिसे आज सुबह दूसरे पक्ष की चार युवतियां गिराने गईं. इस वजह से विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए. घायलों ने बताया कि डेगाना-खाटू हाइवे के पास उनके खेत की सीमा में आरोपियों ने रातोंरात पक्का निर्माण कर दिया था. इसे हटाने गई चारों बहनों पर भंवर लाल बिन्दा और गजेंद्र बिन्दा ने ट्रैक्टर चढ़ाने और कुल्हाड़ी से हमला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों ने बहनों को पहुंचाया अस्पताल

मारपीट में सुमन, मस्तु, किरण और मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गईं. मौके पर आए ग्रामीणों ने घायल चारों बहनों को डेगाना के राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंचाया. यहां से एक युवती को अजमेर रेफर किया गया, जबकि अन्य तीन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. डेगाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-