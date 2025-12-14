तोषीणा गांव में SBI एटीएम पर 4 चोरों का धावा, गैस कटर से काट 19 लाख 93 हजार की लूट

Deedwana News: डीडवाना जिले के खूनखूना थाना क्षेत्र के ग्राम तोषीणा में बीती रात एक बड़ी वारदात ने लोगों के होश उड़ा दिए. अज्ञात लुटेरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाते हुए गैस कटर से काटकर उसमें रखी करीब 19 लाख 93 हजार रुपये की राशि लूट ली. घटना देर रात हुई और लुटेरों ने पूरी वारदात को इतनी चतुराई से अंजाम दिया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी बेअसर रहे. लुटेरों ने कैमरों पर तेल का स्प्रे कर दिया था, जिससे उनकी पहचान को मुश्किल बना दिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना के कुछ ही देर बाद बैंक के कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया. इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. टीम ने एटीएम और आसपास के इलाके से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए, जिससे लुटेरों की पहचान में मदद मिल सके.

पुलिस अब अपनी जांच में पूरी तरह जुट गई है. आसपास के अन्य बैंक और दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शुरुआती जांच में तीन से चार युवक संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी पहचान और लोकेशन पुलिस लगातार ट्रैक कर रही है. यह साफ है कि वारदात योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई और लुटेरे काफी सावधानी के साथ चले गए.

इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. इससे पहले भी जिले में एटीएम लूट की वारदातें हो चुकी हैं और आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं. इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की जरूरत को दिखाती हैं.

जानकारी यह भी है कि इस बैंक एटीएम को इन्शुरेंस कंपनी द्वारा कवर किया गया है. अगर वारदात होती है तो बैंक के पैसों की भरपाई इंश्योरेंस द्वारा कर दी जाएगी. लेकिन आम जनता के पैसे की सुरक्षा और ऐसी घटनाओं की रोकथाम का जिम्मेदार कौन, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है.

ग्रामीण इलाकों में एटीएम लूट की बढ़ती घटनाओं ने न केवल लोगों की चिंता बढ़ाई है, बल्कि यह भी दिखाया है कि सुरक्षा के लिए और कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता है. पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जाएगा. जनता और बैंक दोनों ही इस घटना से सतर्क हैं और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने की कोशिशें तेज हो रही हैं.

