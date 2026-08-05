/11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

Nagaur News: नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र के डांगावास गांव में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड मामले में करीब 11 साल बाद बड़ा फैसला आया है. मेड़ता की एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए मामले में नामजद सभी 40 आरोपियों को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया. लंबे समय से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था. कोर्ट के निर्णय के बाद एक ओर गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला, वहीं पीड़ित पक्ष ने फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही है.

11 साल पुराने डांगावास हत्याकांड में आया फैसला

यह मामला 14 मई 2015 का है, जब नागौर जिले के डांगावास गांव में करीब 40 साल पुराने जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे. विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. आरोप था कि हमले के दौरान ट्रैक्टर और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया. इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था और मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा.

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सीबीआई जांच के बाद चला लंबा ट्रायल

घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. वर्ष 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त रुख अपनाया था और ट्रायल को तीन महीने के लिए रोक दिया था. इसके बाद पुलिस की विशेष टीमों ने कार्रवाई करते हुए सीबीआई की ओर से नामजद सभी 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. इसके बाद अदालत में लगातार सुनवाई चलती रही.

कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को किया बरी

बुधवार को एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आशीष बिजराणियां ने फैसला सुनाते हुए सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कमल आचार्य, महिपाल लटियाल, महेंद्र चौधरी और बाबूलाल गोरा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया है. अधिवक्ता महिपाल लटियाल ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए, जबकि अभियोजन पक्ष ने 82 गवाहों के बयान दर्ज कराए.

फैसले के बाद गांव में खुशी, पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट जाएगा

कोर्ट का फैसला आने के बाद डांगावास गांव में कई लोगों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी जताई और इसे सत्य की जीत बताया. दूसरी ओर पीड़ित पक्ष ने कहा कि यदि सभी आरोपी बरी हो गए तो उनके परिवार के लोगों की हत्या किसने की. उन्होंने साफ कहा कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. करीब 11 साल बाद आए इस फैसले की पूरे नागौर जिले और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर चर्चा होती रही.