Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Nagaur
  • /1 साल का प्रेम संबंध बना मौत की वजह! प्रेमिका और भाई ने मिलकर की प्रेमी की हत्या

1 साल का प्रेम संबंध बना मौत की वजह! प्रेमिका और भाई ने मिलकर की प्रेमी की हत्या

Rajasthan News: नागौर के जनेवा पश्चिम में खेत में नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मोनिका और उसके भाई श्रवणराम को गिरफ्तार किया. दोनों पर शेराराम की हत्या का आरोप है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar inaniya
Published:Aug 29, 2026, 11:36 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 11:36 PM IST
1 साल का प्रेम संबंध बना मौत की वजह! प्रेमिका और भाई ने मिलकर की प्रेमी की हत्या
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: नागौर जिले के सुरपालिया थाना क्षेत्र के जनेवा पश्चिम में खेत में नग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव संदिग्ध हालत में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की. सूचना मिलते ही सुरपालिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए नागौर एसपी आशाराम चौधरी ने टीम गठित की. पुलिस ने महज सात घंटे में मामले का खुलासा करते हुए एक युवती मोनिका और उसके भाई श्रवणराम को गिरफ्तार किया है.

खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप
पुलिस के अनुसार जनेवा पश्चिम में एक खेत में शव मिला था. शव नग्न अवस्था में था और गुप्तांग व सिर पर चोट के निशान थे. हालात संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की. घटनास्थल पर पहुंची टीम ने सबूत जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने टीम बनाकर शुरू कराई जांच
मामले की सूचना मिलने के बाद नागौर एसपी आशाराम चौधरी ने इसे गंभीरता से लिया और जांच के लिए टीम गठित की. पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को मोनिका और उसके भाई श्रवणराम पर शक हुआ. पूछताछ के बाद दोनों को हिरासत में लेकर मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई.

मृतक के साथ युवती के संबंध का खुलासा
पुलिस के मुताबिक मोनिका के मृतक शेराराम के साथ पिछले करीब एक साल से संबंध थे. रक्षाबंधन के दिन मोनिका गांव आई थी. इसके बाद वह शेराराम से मिलने उसके खेत पर पहुंची. पुलिस का कहना है कि खेत में दोनों ने शराब पी थी और बाद में संदिग्ध हालत में सो रहे थे.

भाई ने दोनों को इस हालत में देखा
पुलिस के अनुसार इसी दौरान मोनिका का भाई श्रवणराम वहां पहुंच गया. उसने अपनी बहन और शेराराम को खेत में इस हालत में देखा. इसके बाद श्रवणराम ने शेराराम पर लाठी से हमला कर दिया. आरोप है कि इसके बाद उसने मोनिका से भी शेराराम के पैर बांधने को कहा.

लाठी से हमला कर की मारपीट
पुलिस के मुताबिक इसके बाद दोनों ने शेराराम के साथ मारपीट की. आरोप है कि उसके सिर और गुप्तांग पर लाठी से हमला किया गया. गंभीर चोट लगने से शेराराम की मौत हो गई. वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. बाद में खेत में शव मिलने पर मामले का खुलासा हुआ.

सात घंटे में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी
शव मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की. एसपी की ओर से गठित टीम ने संदिग्धों से पूछताछ और जांच के आधार पर मोनिका और श्रवणराम को पकड़ लिया. पुलिस ने दावा किया कि घटना के महज सात घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जिसे पकड़ने पर था 25 हजार का इनाम, उसी की पुलिस कस्टडी में खातिरदारी!

अलवर में दिनदहाड़े फ्लैट से लाखों के जेवर और नकदी चोरी, CCTV में वारदात कैद

ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के लिए रची फायरिंग की कहानी! पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियार समेत दबोचा

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan news
Nagaur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1 साल का प्रेम संबंध बना मौत की वजह! प्रेमिका और भाई ने मिलकर की प्रेमी की हत्या
2
3
4
5