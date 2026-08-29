/1 साल का प्रेम संबंध बना मौत की वजह! प्रेमिका और भाई ने मिलकर की प्रेमी की हत्या

Rajasthan Crime News: नागौर जिले के सुरपालिया थाना क्षेत्र के जनेवा पश्चिम में खेत में नग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव संदिग्ध हालत में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की. सूचना मिलते ही सुरपालिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए नागौर एसपी आशाराम चौधरी ने टीम गठित की. पुलिस ने महज सात घंटे में मामले का खुलासा करते हुए एक युवती मोनिका और उसके भाई श्रवणराम को गिरफ्तार किया है.

खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार जनेवा पश्चिम में एक खेत में शव मिला था. शव नग्न अवस्था में था और गुप्तांग व सिर पर चोट के निशान थे. हालात संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की. घटनास्थल पर पहुंची टीम ने सबूत जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की.

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एसपी ने टीम बनाकर शुरू कराई जांच

मामले की सूचना मिलने के बाद नागौर एसपी आशाराम चौधरी ने इसे गंभीरता से लिया और जांच के लिए टीम गठित की. पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को मोनिका और उसके भाई श्रवणराम पर शक हुआ. पूछताछ के बाद दोनों को हिरासत में लेकर मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई.

मृतक के साथ युवती के संबंध का खुलासा

पुलिस के मुताबिक मोनिका के मृतक शेराराम के साथ पिछले करीब एक साल से संबंध थे. रक्षाबंधन के दिन मोनिका गांव आई थी. इसके बाद वह शेराराम से मिलने उसके खेत पर पहुंची. पुलिस का कहना है कि खेत में दोनों ने शराब पी थी और बाद में संदिग्ध हालत में सो रहे थे.

भाई ने दोनों को इस हालत में देखा

पुलिस के अनुसार इसी दौरान मोनिका का भाई श्रवणराम वहां पहुंच गया. उसने अपनी बहन और शेराराम को खेत में इस हालत में देखा. इसके बाद श्रवणराम ने शेराराम पर लाठी से हमला कर दिया. आरोप है कि इसके बाद उसने मोनिका से भी शेराराम के पैर बांधने को कहा.

लाठी से हमला कर की मारपीट

पुलिस के मुताबिक इसके बाद दोनों ने शेराराम के साथ मारपीट की. आरोप है कि उसके सिर और गुप्तांग पर लाठी से हमला किया गया. गंभीर चोट लगने से शेराराम की मौत हो गई. वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. बाद में खेत में शव मिलने पर मामले का खुलासा हुआ.

सात घंटे में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

शव मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की. एसपी की ओर से गठित टीम ने संदिग्धों से पूछताछ और जांच के आधार पर मोनिका और श्रवणराम को पकड़ लिया. पुलिस ने दावा किया कि घटना के महज सात घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.