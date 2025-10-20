Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिवाली के दिन मांगलोद में सनसनी! विवाहिता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

Rajasthan News: नागौर के मांगलोद गांव में विवाहिता सविता की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने पति, सास और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का दावा है कि दहेज के लिए सविता को प्रताड़ित किया जाता था. मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar inaniya
Published: Oct 20, 2025, 06:15 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 06:15 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के हवा में फैला जहर! आतिशबाजी से धौलपुर का AQI 250 पार
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान के हवा में फैला जहर! आतिशबाजी से धौलपुर का AQI 250 पार

मां लक्ष्मी के लिए राजस्थान में दिवाली पर बनाई जाती ये खास सब्जी!
7 Photos
Rajasthan news

मां लक्ष्मी के लिए राजस्थान में दिवाली पर बनाई जाती ये खास सब्जी!

क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!

दिवाली पर घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा चूरमा लड्डू, जानें आसान की रेसिपी
6 Photos
Rajasthan famous dish

दिवाली पर घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा चूरमा लड्डू, जानें आसान की रेसिपी

दिवाली के दिन मांगलोद में सनसनी! विवाहिता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

Nagaur Crime News: राजस्थान के नागौर जिले के जायल उपखंड के मांगलोद गांव में कल विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतका सविता के परिजनों ने उसके पति, ससुर और सास पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि सविता की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.

परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप
मृतका के परिजनों ने बताया कि 18 अक्टूबर को दिन में सविता से बात हुई थी. उस दौरान उसने अपनी मां को बताया था कि अब उससे और सहन नहीं हो रहा है और अपने भाई को लेने के लिए भेजने को कहा था. अगले दिन जब उसका भाई सविता को लेने ससुराल मांगलोद पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है. परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए पिछले छह महीने से ससुराल पक्ष की ओर से सविता को लगातार परेशान किया जा रहा था.

मृतका को दहेज में दी गई थी बलेनो कार
पिता की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में बताया गया कि शादी के समय दहेज में बलेनो कार, 20 तोला सोना, एक प्लॉट और 5 लाख रुपये नकद दिए गए थे. लेकिन सविता का पति नितिन लंबे समय से फॉर्च्यूनर गाड़ी, 70 तोला सोना और 21 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतका की सास है सरपंच
सविता के पिता भंवरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ससुराल पक्ष उसकी बेटी से नौकरों की तरह व्यवहार करता था और समय पर खाना भी नहीं दिया जाता था. सविता की सास लक्ष्मी वर्तमान में मांगलोद की सरपंच हैं और सरपंच संघ जायल की अध्यक्ष भी हैं. देर रात मृतका का शव नागौर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं परिजन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद सहमति बनी और धरना समाप्त किया गया. अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Nagaur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news