दिवाली के दिन मांगलोद में सनसनी! विवाहिता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

Nagaur Crime News: राजस्थान के नागौर जिले के जायल उपखंड के मांगलोद गांव में कल विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतका सविता के परिजनों ने उसके पति, ससुर और सास पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि सविता की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.

परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप

मृतका के परिजनों ने बताया कि 18 अक्टूबर को दिन में सविता से बात हुई थी. उस दौरान उसने अपनी मां को बताया था कि अब उससे और सहन नहीं हो रहा है और अपने भाई को लेने के लिए भेजने को कहा था. अगले दिन जब उसका भाई सविता को लेने ससुराल मांगलोद पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है. परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए पिछले छह महीने से ससुराल पक्ष की ओर से सविता को लगातार परेशान किया जा रहा था.

मृतका को दहेज में दी गई थी बलेनो कार

पिता की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में बताया गया कि शादी के समय दहेज में बलेनो कार, 20 तोला सोना, एक प्लॉट और 5 लाख रुपये नकद दिए गए थे. लेकिन सविता का पति नितिन लंबे समय से फॉर्च्यूनर गाड़ी, 70 तोला सोना और 21 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहा था.

मृतका की सास है सरपंच

सविता के पिता भंवरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ससुराल पक्ष उसकी बेटी से नौकरों की तरह व्यवहार करता था और समय पर खाना भी नहीं दिया जाता था. सविता की सास लक्ष्मी वर्तमान में मांगलोद की सरपंच हैं और सरपंच संघ जायल की अध्यक्ष भी हैं. देर रात मृतका का शव नागौर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं परिजन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद सहमति बनी और धरना समाप्त किया गया. अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.

