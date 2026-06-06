Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Nagaur
  • /फर्जी वसीयत से मार्बल खदान हड़पने की साजिश का पर्दाफाश! मकराना में आरोपी गिरफ्तार

फर्जी वसीयत से मार्बल खदान हड़पने की साजिश का पर्दाफाश! मकराना में आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: मकराना में फर्जी वसीयत बनाकर मार्बल खदान सहित संपत्ति हड़पने के मामले में पुलिस ने 63 वर्षीय आरोपी फय्याज को गिरफ्तार किया. आरोपी पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज था. अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar inaniya
Published: Jun 06, 2026, 07:59 PM|Updated: Jun 06, 2026, 07:59 PM
फर्जी वसीयत से मार्बल खदान हड़पने की साजिश का पर्दाफाश! मकराना में आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Deedwana News

Deedwana News: मकराना में फर्जी वसीयत के जरिए संपत्ति हड़पने का एक पुराना मामला आखिरकार अब जाकर खुला है. शनिवार को पुलिस ने इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

यह पूरा मामला मकराना के कायता मोहल्ला का बताया जा रहा है, जहां रहने वाली रईसा पत्नी अब्दुल गफूर रांदड़ ने साल 2011 में पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि उनकी मार्बल खदान और अन्य संपत्तियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने की कोशिश की गई है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा संख्या 227/2011 दर्ज किया था. इसमें मकराना निवासी 63 वर्षीय फय्याज पुत्र अब्दुल जब्बार चौधरी के खिलाफ धारा 420, 467 और 468 के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़ी होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबी जांच के बाद पुलिस अधिकारी सीओ विक्की नागपाल ने पूरे मामले की दोबारा गहराई से जांच की. जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर एक फर्जी वसीयत तैयार की थी और उसी के आधार पर संपत्ति पर अपना हक जताने की कोशिश की थी. पुलिस के अनुसार यह सब कुछ पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जिसका मकसद संपत्ति पर अवैध कब्जा करना था.

जांच में जब सभी दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई तो आरोप सही पाए गए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी फय्याज को गिरफ्तार कर लिया और शनिवार को उसे अदालत में पेश किया गया. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उस पर पहले भी 6 अलग-अलग मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें धारा 341, 323, 427, 420, 406 और 120बी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. इनमें से कुछ मामलों में वह पहले भी जेल जा चुका है.

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा है कि संपत्ति से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में अब और सख्ती से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके. फिलहाल आरोपी जेल में है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस इस केस से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें और लोग भी शामिल तो नहीं थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Deedwana News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान के 900+ डॉक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द मिल सकता है रजिस्ट्रेशन, खत्म होगा लंबा इंतजार

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

TAGS:
Deedwana News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ से महाराष्ट्र तक फैले ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, कुख्यात तस्कर JCB गिरफ्तार
Pratapgarh news
2
CM Bhajan Lal Sharma
3
Rajasthan Crime
4
bharatpur news
5
Rajasthan Crime