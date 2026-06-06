/फर्जी वसीयत से मार्बल खदान हड़पने की साजिश का पर्दाफाश! मकराना में आरोपी गिरफ्तार

Deedwana News: मकराना में फर्जी वसीयत के जरिए संपत्ति हड़पने का एक पुराना मामला आखिरकार अब जाकर खुला है. शनिवार को पुलिस ने इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

यह पूरा मामला मकराना के कायता मोहल्ला का बताया जा रहा है, जहां रहने वाली रईसा पत्नी अब्दुल गफूर रांदड़ ने साल 2011 में पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि उनकी मार्बल खदान और अन्य संपत्तियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने की कोशिश की गई है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा संख्या 227/2011 दर्ज किया था. इसमें मकराना निवासी 63 वर्षीय फय्याज पुत्र अब्दुल जब्बार चौधरी के खिलाफ धारा 420, 467 और 468 के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़ी होती हैं.

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लंबी जांच के बाद पुलिस अधिकारी सीओ विक्की नागपाल ने पूरे मामले की दोबारा गहराई से जांच की. जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर एक फर्जी वसीयत तैयार की थी और उसी के आधार पर संपत्ति पर अपना हक जताने की कोशिश की थी. पुलिस के अनुसार यह सब कुछ पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जिसका मकसद संपत्ति पर अवैध कब्जा करना था.

जांच में जब सभी दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई तो आरोप सही पाए गए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी फय्याज को गिरफ्तार कर लिया और शनिवार को उसे अदालत में पेश किया गया. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उस पर पहले भी 6 अलग-अलग मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें धारा 341, 323, 427, 420, 406 और 120बी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. इनमें से कुछ मामलों में वह पहले भी जेल जा चुका है.

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा है कि संपत्ति से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में अब और सख्ती से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके. फिलहाल आरोपी जेल में है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस इस केस से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें और लोग भी शामिल तो नहीं थे.