रमेश रूलानिया मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी! हत्याकांड में मध्यस्थ जीतू चारण के साथ रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग के तीन गुर्गे गिरफ्तार

Ramesh Rulaniya Murder Case: राजस्थान के डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गैंग के दो सक्रिय आरोपी सुरेंद्र पालावत व राहुल मांडिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. इसके अलावा गैंगस्टर वीरेंद्र चारण व शूटर्स के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले 25 हजार के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चारण को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है.

मध्यस्थ करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

जीतू चारण गैंगस्टर व शूटर्स के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, वहीं सुरेंद्र पालावत व राहुल मांडिया लंबे समय से रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े थे. रुलानिया हत्याकांड में भी इन दोनों आरोपितों की अहम भूमिका सामने आई है. दोनों ने हत्या से पहले और बाद में मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर व धर्मेंद्र गुर्जर को रुपए पहुंचाए थे. इसके अलावा यह बदमाश प्रतिष्ठित लोगों की रेकी कर वीरेंद्र चारण को सूचनाएं उपलब्ध करवाते थे.

7 आरोपी पहले हो गए हैं गिरफ्तार

इस बारे में एसपी ऋचा तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गत 7 अक्टूबर को कारोबारी रमेश रूलानिया की जिम में घुसकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने पहले 7 सह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके पश्चात पुलिस ने पश्चिम बंगाल से शूटर गणपत गुर्जर, महेश गुर्जर और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया, जबकि जुबेर अहमद को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

इस मामले में पुलिस ने जब गहन अनुसंधान किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. पुलिस ने जब गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की तो सामने आया कि सुरेंद्र पालावत और राहुल मांडिया नामक दो बदमाश की भी इस हत्याकांड में अहम भूमिका है. यह दोनों बदमाश प्रतिष्ठित व्यक्तियों और कारोबारियों की रेकी कर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण को सूचनाएं उपलब्ध करवाते थे. इसके बाद वीरेंद्र चारण उन्हें फोन कर रंगदारी के लिए धमकियां देता था. रमेश रूलानिया की हत्या में भी इन दोनों आरोपितों की अहम भूमिका सामने आई. आरोपी राहुल मांडिया घटना के दिन कुचामन में रहकर पल-पल की जानकारी वीरेंद्र चारण को उपलब्ध करवा रहा था.

राहुल मांडिया ने पहुंचाई थी रमेश की मौत की खबर

यही नहीं रमेश रूलानिया को जब घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, तब राहुल मांडिया अस्पताल पहुंचा और रुलानिया की मौत की सूचना भी वीरेंद्र चारण को पहुंचाई. इसके बाद वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी. शूटर्स के फरार होने पर सहायता के लिए उन्हें एक्स्ट्रा गाड़ी उपलब्ध करवाने के लिए राहुल मांडिया बैकअप देने को भी तैयार था.

क्या बोली एसपी ऋचा तोमर

एसपी ऋचा तोमर के मुताबिक इस मामले में आरोपी ओर 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चारण को भी दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है. जीतू चारण ने गैंगस्टर वीरेंद्र चारण और हत्या करने वाले शूटर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. जितेंद्र चारण ने ही शूटर्स को हत्या का आर्डर दिया था और उसी ने शूटर्स को हत्या के लिए हथियार उपलब्ध करवाए थे. इसके बाद पुलिस द्वारा जीतू चारण पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. फिलहाल जीतू चारण दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और उसे कुचामन लाने की कवायद की जा रही है.

