लादू राम की मौत रहस्य या हत्या? 18 दिनों से राज बरकरार! परिजनों ने दी यह चेतावनी

Deedwana Crime News: राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा क्षेत्र के बंवली गांव में लादू राम गुर्जर की संदिग्ध मौत को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने नावा SDM कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. ग्रामीण पुराने बस स्टैंड से रैली निकालकर कार्यालय पहुंचे और “लादू राम को न्याय दो” व “पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद” के नारे लगाकर आक्रोश जताया.

परिजनों ने बताया कि जान से मारने की मिली थी धमकी

परिजनों ने आरोप लगाया कि 18 दिन पहले लादू राम की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया. परिजनों का कहना है कि मौत से दो दिन पहले ही उसे जान से मारने की धमकी मिली थी. ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इससे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.

ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और गांव में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की. प्रदर्शन में बंवली, गुढ़ा, उलाणा सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. वहीं SDM दिव्या सोनी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए थानाधिकारी नन्दलाल चौधरी को पीड़ित परिजनों के बयान लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

न्याय नहीं मिलने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और पुलिस का बड़ा अधिकारी यहां नहीं पहुंचेगा तब तक धरना जारी रहेगा. साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नावा थानाधिकारी पर उन्हें विश्वास नहीं है और उनकी जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं. इस मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग की गई है. फिलहाल SDM कार्यालय के सामने धरना जारी है.

