शटर टूटा, जाली कटी... ज्वेलर्स शॉप से 45 किलो चांदी-सोना उड़ा ले गए बेखौफ चोर, रातों-रात उजड़ गई मेहनत की कमाई!

Rajasthan Crime News: राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के मकराना शहर में एक बड़ा चोरी का मामला सामने आया है. शहर के हॉस्पिटल रोड पर स्थित अजमेर ज्वेलर्स की दुकान से चोरों ने रात में करीब 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोने के गहने, 10 हजार रुपए नकद और अन्य मूल्यवान सामान चोरी कर लिया. इस घटना से दुकान के मालिक सुरेंद्र कुमार सोनी और देवानंद सोनी को करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वर्तमान बाजार भाव के अनुसार, 45 किलो चांदी की कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए है.

सुरेंद्र और देवानंद की ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात चतुराई से अंजाम दी गई. दुकान का मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की ओर है, जबकि दूसरी तरफ गली की ओर शटर और उसके पीछे जाली वाला गेट लगा हुआ है. इसके अलावा, जाली के अंदर कांच लगा हुआ था. चोरों ने सबसे पहले गली की ओर शटर तोड़ा, फिर जाली वाले गेट के तीन ताले काटे और आखिर में कांच तोड़कर दुकान में घुसे. सुबह जब दुकानदारों ने शटर और कांच टूटे हुए देखे, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों भाई तुरंत दुकान पर पहुंचे.

जैसे ही दुकान में जांच की गई, पता चला कि मेन गेट सही था, लेकिन शटर और जाली वाले हिस्से के ताले कटे हुए थे और कांच भी टूट चुका था. काउंटर में रखे चांदी के बर्तन, सोने के गहने और पायजेब गायब थे, वहीं गल्ले में रखे करीब 10 हजार रुपए भी चोरी हो गए थे. इस सूचना पर मकराना थाना के एएसआई शिवलाल मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखी. फुटेज में रात 2:40 बजे सात चोरों को दुकान में घुसकर चोरी करते देखा गया.

फुटेज में साफ दिखा कि चोर सारे सामान को प्लास्टिक के कट्टों में भरकर आराम से पैदल ले जा रहे थे. हेड कांस्टेबल शिवकुमार चौधरी ने बताया कि पीड़ितों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसी आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि चोरों की पहचान की जा सके.

इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है और लोग अपने सुरक्षा इंतजामों को लेकर सतर्क हो गए हैं. ज्वेलर्स की दुकानों के मालिकों को भी सतर्क रहने और सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी जा रही है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी ने संदिग्ध गतिविधि देखी तो तुरंत स्थानीय थाना या पुलिस को सूचित करें.

चोरी की यह घटना मकराना शहर के लिए बड़ा झटका है. शहरवासियों के लिए यह चेतावनी है कि रात के समय विशेष सावधानी बरतें और मूल्यवान सामान को सुरक्षित स्थान पर रखें. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

