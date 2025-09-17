Zee Rajasthan
पहले फोन पर जान से मारने की मिली धमकी, फिर दो दिन बाद पेड़...

Rajasthan Crime: डीडवाना जिले में नावां के बवली गुढ़ा और उलाना के बीच रास्ते में आज एक युवक की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar inaniya
Published: Sep 17, 2025, 06:35 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 06:35 PM IST

पहले फोन पर जान से मारने की मिली धमकी, फिर दो दिन बाद पेड़...

Rajasthan Crime: राजस्थान के डीडवाना जिले में नावां के बवली गुढ़ा और उलाना के बीच रास्ते में आज एक युवक की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जैसे ही ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली. बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और नावां पुलिस को सूचना दी.

मृतक की पहचान लादूराम पुत्र अमराराम गुर्जर, निवासी बवली (तहसील नावां, जिला डीडवाना-कुचामन) के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना पर नावां पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस दौरान कुचामन सीओ अरविंद विश्नोई भी घटनास्थल पर पहुंच घटना की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

मृतक के भतीजे भेरूराम ने बताया कि "मेरे चाचा लादू राम को दो दिन पहले फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी और आज शव पेड़ पर लटका मिला है. परिवारजन इस घटना को हत्या मानते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा. FSL टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है. इस मामले पर समाजसेवी महावीर सिंह ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है.

प्रशासन को निष्पक्ष जांच करते हुए परिजनों को न्याय देने की मांग की है. प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे. पुलिस की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर अब पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

