Manghi Bai: आज हम आपको राजस्थान की उस महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनकों लोग आज देवी के रूप में पूजते हैं. इनका मंदिर प्रदेश के नागौर जिले में है, जहां बैंगन और झाड़ू चढ़ाए जाते हैं.

Published: Jan 05, 2026, 01:19 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 01:19 PM IST

कौन हैं मांगी बाई? जिन्हें लोग चढ़ाते हैं बैंगन और झाड़ू

Rajasthan Temple: आज हम आपको राजस्थान के एक अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां कोई प्रसाद नहीं बल्कि बैंगन और झाड़ू चढ़ाए जाते हैं. ये मंदिर के प्रदेश के नागौर जिले में है, जो काफी प्रसिद्ध है.

राजस्थान के नागौर जिले के श्यामागढ़ के पास माता रानी का एक अनोखा मंदिर स्थित है, जिसका नाम मांगी बाई मंदिर है. यह काफी अनोखा मंदिर है, जहां प्रसाद नहीं बल्कि माता रानी को बैंगन और झाड़ू चढ़ाए जाते हैं. मांगी बाई को यहां को लोग माता सती के रूप में पूजते हैं.

चर्म रोगों हो जाते हैं ठीक
कहते हैं कि इस मंदिर में भक्त चर्म रोगों (दाद, मस्से) से मुक्ति पाने के लिए माता रानी को बैंगन और झाड़ू चढ़ाते हैं. यहां की यह मान्यता काफी प्रसिद्ध है. यहां पर चैत्र मास की तीज पर विशेष मेला लगता है. इस दौरान यहां भारी भीड़ देखने को मिलती है. इसके अलावा इस मंदिर से किसान पशुओं के इलाज के लिए भभूत (पवित्र राख) ले जाते हैं.

माना जाता है कि मंदिर में सात बैंगन और सात झाड़ू चढ़ाकर और पांच परिक्रमा करने से चर्म रोग और मस्से जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. ऐसा लगातार आपको सात दिन करना होता है. माता के मंदिर जाकर मन्नत मांगने से मस्सा और त्वचा के रोगी ठीक हो जाते हैं. यह मंदिर खेतों के बीचो-बीच बना हुआ, जो काफी बड़ा है, यहां पर आपको भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी.

कौन हैं मांगी बाई?
कहानियों के अनुसार, मांगी बाई का पीहर भैंसलाना और ससुराल श्यामगढ़ में किसान परिवार में था. मांगी बाई बचपन से ही पूजा-पाठ और भक्ति में रहती थी. वह अपने गृहस्थी जीवन के साथ-साथ धार्मिक सत्संग में भी विशेष रुचि रखती थी.

कहा जाता है कि मांगी बाई ने अपने पति की मौत के बाद अपने पति के साथी अपने भी प्राण त्याग दिए थे. इसके चलते लोग मांगी बाई को माता सती के रूप पूजते हैं. यहां नागौर से ही बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों से भक्त माता रानी के दर्शन करने और अपनी मन्नत लेकर आते हैं. कहते हैं कि माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि मांगी बाई मंदिर में विधायक, सरपंच, सांसद के साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं. वहीं, मंदिर परिसर में पूर्व नावां विधायक महेंद्र चौधरी ने विधायक मद से एक बड़ा हॉल बनवाया था.
डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

