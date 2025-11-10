Nagaur News: राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित. सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह गीत भारत की आत्मा व स्वतंत्रता की ज्वाला है.
Nagaur News: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री डॉ. मदन दिलावर ने आज नागौर जिले के दौरे के दौरान स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई पंचायत अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए. मंत्री ने ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए लापरवाहों को चेतावनी दी कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी. इस कार्रवाई से प्रशासनिक तंत्र में हलचल मच गई है और ग्रामीणों में सरकार की संकल्पशक्ति का संदेश पहुंचा है.
स्वच्छता व्यवस्था का लिया जायजा, लापरवाही पर भड़का गुस्सा
मंत्री दिलावर ने नागौर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान की प्रगति की समीक्षा की. दौरा के दौरान गूलर, हरनावा पट्टी, झाड़ली, लुणसर और बडू पंचायतों में स्वच्छता संबंधी शिकायतें सामने आईं. मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और पाया कि कई जगह कचरा प्रबंधन, शौचालय निर्माण व सफाई कार्यों में घोर लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता ग्रामीण विकास की आधारशिला है, और इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी.
निलंबन व विभागीय जांच के आदेश
मंत्री ने तुरंत प्रभाव से ग्राम पंचायत गूलर व हरनावा पट्टी के ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए. इसी प्रकार, ग्राम पंचायत झाड़ली व लुणसर के सरपंच एवं वीडीओ को तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया गया. ग्राम पंचायत बडू के वीडीओ के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया. ये आदेश जिला प्रशासन को भेजे गए हैं, जो 48 घंटों में अमल सुनिश्चित करेगा.
ग्रामीण स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता, सख्ती जारी
डॉ. दिलावर ने कहा, "राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि यदि कर्तव्य निभाने में विफल रहें, तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी." उन्होंने पंचायत स्तर पर स्वच्छता समितियों को सक्रिय करने व जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए. मंत्री की इस पहल से न केवल नागौर जिले में सफाई अभियान तेज होगा, बल्कि पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश जाएगा. इस कार्रवाई से ग्रामीणों में उत्साह है, जो अब स्वच्छता को लेकर अधिक जागरूक हो गए हैं. जिला कलक्टर ने भी मंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया.
