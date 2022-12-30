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Banswara: बांसवाड़ा में बुजुर्ग और एक महिला की हत्या का खुलासा, दो भाईयों को किया गिरफ्तार, दो आरोपी फरार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचकों के पंजीकरण पर की बैठक, ईवीएम का भी किया निरीक्षण

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