सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है नागौर की बहू, वजह जानकर लोग कर रहे तारीफ

Satosh Manju Inspirational Story: मुश्किलें तो बस इम्तिहान हैं, हौसलों से लड़ो तो ये भी आसान हैं... य़े लाइनें अगर नागौर जिले की संतोष मांजू के लिए कही जाएं तो गलत नहीं होंगी. एक तरफ जहां लोग सोशल मीडिया का मिस यूज कर रहे हैं, तो वहीं, अगर इसे सही दिशा और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, तो यह किसी को भी एक अलग पहचान दिला सकता है. इसकी सबसे अच्छी मिसाल नागौर जिले की इंदास गांव की बहू और साडोकन गांव की बेटी संतोष मांजू हैं. पेशे से वह एक सरकारी शिक्षिका हैं लेकिन पहचान उन्होंने अपनी नौकरी से नहीं बल्कि राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं और मारवाड़ी पुराने शादी गीतों को संजोकर बनाई है.

नागौर शहर में रहने वाली संतोष मांजू ने सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इसे अपनी मिट्टी की खुशबू और लोकसंस्कृति को आगे बढ़ाने का माध्यम बना लिया. वह वर्तमान में नागौर के बख्तसागर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत हैं. वहीं उनके पति पवन मांजू थलांजू गांव के राजकीय विद्यालय में प्राचार्य हैं. संतोष मांजू दो बेटों विश्वास मांजू और यशमीत मांजू की मां हैं.

मायका-ससुराल दोनों जगह मिला सपोर्ट

संतोष मांजू को बचपन से ही भजन और लोकगीतों में गहरी रुचि रही है. वह जब भी अपनी मां गीता देवी के साथ शादी-ब्याह या भजन कार्यक्रमों में जाती थीं, तो खुद भी पास बैठकर गीत गाने लगती थीं. गांव में रहते हुए उन्हें माता-पिता और परिवार का भरपूर सहयोग मिला. शादी के बाद ससुराल में भी उनकी इस रुचि को न सिर्फ स्वीकार किया गया, बल्कि आगे बढ़ने के लिए पूरा समर्थन मिला.



पुरानी परंपराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम

संतोष मांजू बताती हैं कि आज की युवा पीढ़ी धीरे-धीरे अपनी पुरानी संस्कृति, पारंपरिक पहनावे और लोकगीतों को भूलती जा रही है. कोरोना काल के दौरान जब सभी घरों में सीमित हो गए, तब उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न अपनी पुरानी परंपराओं को सोशल मीडिया के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि यह विरासत खत्म न हो.

पहनावे से भी संस्कृति का प्रचार

संतोष मांजू सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं रहीं. वह जब भी किसी कार्यक्रम में जाती हैं, तो राजस्थानी परंपरा के अनुसार पहनावा पहनती हैं. उनका मानना है कि अगर युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना है, तो उसे जीकर दिखाना होगा. धीरे-धीरे सोशल मीडिया के जरिए पुराने गीतों और परंपराओं की ओर लोगों का रुझान फिर से बढ़ता नजर आ रहा है.

संतोष मांजू युवाओं को खास संदेश देती हैं. उनका कहना है कि आजकल युवा मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग और बेवजह के कंटेंट में कर रहे हैं. अगर वही मोबाइल फोन सही सोच और समय के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो एक नई पहचान बनाई जा सकती है, जैसे उन्होंने अपनी संस्कृति के जरिए बनाई है.

संतोष मांजू की यह कहानी बताती है कि तकनीक और परंपरा अगर साथ चलें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत छोड़ी जा सकती है.

