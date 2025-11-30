Zee Rajasthan
राजस्थान की वो अनोखी रस्म, जिसमें दूल्हा छोड़कर भाग जाता है दुल्हन!

राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से अजमेर रोड स्थित ईनाणा गांव में शादी के दौरान एक अनोखी रस्म निभाई जाती है, जिसमें पहले दूल्हा-दुल्हन दोनों एक साथ माताजी के थान पर धोक लगाते हैं और फिर दूल्हा अकेला अपने कुल देवता श्री खेडा धणी बाबा के देवरे तक भागता जाता है और धोक लगाता है. 

Published: Nov 30, 2025, 03:41 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 03:41 PM IST

Nagaur News: भारत देश में बड़ी मशहूर कहावत है कोस-कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी अर्थात हर कोस की दूरी पर पानी के स्वाद में बदलाव आता है, जबकि हर एक चार कोस में बोली जाने वाली बोलियां बदल जाती है. राजस्थान के नागौर जिले का एक गांव ऐसा भी है, जहां आज भी पुरानी परम्परा बखूबी निभाई जा रही है. हर कोई इस गांव की परंपरा और एकता को देखते कर सराहना करने से नहीं चुकता.

राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से अजमेर रोड स्थित ईनाणा गांव में पुरानी परंपरा आज भी युवा पीढ़ी जीवित रखते हैं. बुजुर्ग द्वारा चलाई गई परंपरा को आज की युवा पीढ़ी बेखूबी निभा रहे हैं. आज हम आपको ऐसी ही परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे कि आखिर शादी करके दूल्हा-दुल्हन को घर लाने के बाद ऐसे क्यों भाग रहा है.

आप सभी ने हिन्दू शादियों के रिवाज तो देखें ही होंगे, जहां शादी होने के बाद दूल्हा-दुल्हन देवी देवता के धोक लगाते हैं और साथ-साथ जाते हैं. मांगलिक गीत गाये जाते हैं लेकिन आज हम आपको ऐसी परंपरा का बारे में बताने जा रहे हैं, जिस देखकर आप खुद हैरान रहे जाओगे. धोक लगाने दूल्हा अकेला ही दौड़ता हुआ जाता है, जिसे देखकर राहगीर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर दुल्हन के बिना दूल्हा अकेला कैसे दौड़ रहा है.

दरअसल यह नागौर जिले के ईनाणा गांव की परम्परा है, जहां शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन देवी देवताओं की धोक लगाने आते हैं तो सबसे पहले दूल्हा-दुल्हन दोनों एक साथ माताजी के थान पर धोक लगाते हैं. फिर दूल्हा अकेला अपने कुल देवता श्री खेडा धणी बाबा के देवरे तक भागता जाता है और वहां पर धोक लगाता है और गांव में सुख समृद्धि और शांति की कामना करता है.

ऐसा मानना है कि ईनाणिया गौत्र के कुल देवता श्री खेडा धणी बाबा, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हो गए. जब वो गायों की रक्षा के लिए गये तो दौड़ते हुए गए अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए गायों की रक्षा के लिए लड़ाई की और खुद घायल अवस्था में सभी गायों को सुरक्षित वापस लेकर आए और वीर गति को प्राप्त हो गए. इसी कारण इस गांव में शादी के बाद दूल्हा श्री खेडा धणी बाबा के देवरे तक अकेला भागता हुआ धोक लगाता है और सुख समृद्धि और शांति की कामना करता है.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.
