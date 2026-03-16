कट्टे में मिली खून से लथपथ लाश, सिर और पैर गायब! बुजुर्ग महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी

Rajasthan News: नागौर के पादु कलां क्षेत्र के पंचरडा गांव में एक बुजुर्ग महिला का शव कट्टे में मिला, जिससे सनसनी फैल गई. शव से सिर और पैरों के पंजे गायब थे. मृतका की पहचान पालड़ी निवासी 70 वर्षीय नाथी देवी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार लूट की नीयत से हत्या की आशंका है.
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Nagaur News: नागौर जिले के पादु कलां थाना क्षेत्र के पंचरडा गांव में लूट की नियत से महिला की हत्या का मामला सामने आया है. पंचरडा के सरहद में एक महिला का शव एक कट्टे में मिला. लेकिन महिला का सिर और पैरों के पंजे गायब हैं. निर्मम तरीके से की गई इस हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
पादु कला थाना क्षेत्र के पचरंडा गांव के सरहद में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पादु कला थाना अधिकारी उमाशंकर शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार पचरंडा गांव के सरहद क्षेत्र में एक व्यक्ति बकरियां चरा रहा था. इसी दौरान उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक प्लास्टिक के कट्टे पर गई, जिसमें एक महिला का खून से लथपथ हालत में शव था . महिला को इस हालत में देखकर वह घबरा गया और तुरंत गांव में जाकर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.
ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पादु कला थाना अधिकारी उमाशंकर शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाई और प्रारंभिक जांच शुरू की.
मृतका की पहचान पालड़ी निवासी 70 वर्षीय नाथी देवी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार नाथी देवी रविवार को सुबह करीब 11 बजे बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटीं. इसके बाद परिवार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे. इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा पचरंडा के कांकड़ क्षेत्र में महिला का शव मिलने की सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे.
मौके पर पहुंचने पर परिजनों ने शव की पहचान नाथी देवी के रूप में की. शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचने लगे और घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे.पादु कलां थानाधिकारी उमाशंकर शर्मा के अनुसार प्रथम दृष्टया लूट की नियत से महिला की हत्या की गई है. महिला का सर नहीं मिला है और ना ही महिला के पैर मिले हैं. शव के पास महिला का मोबाइल मिला जिससे उसकी पहचान हो पाई है. मृतका के पोते मुकेश ने बताया कि दादी के गले में सोने की टुस्सी, कानों के झूमर पैरों में चांदी के कड़ला, चांदी झड़ा, चांदी का कंडोरा और सोने का बोर पहन रखा था.
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