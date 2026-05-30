/‘अपना कद बढ़ाने के लिए कर रहे बयानबाजी’, हनुमान बेनीवाल पर डॉ. ज्योति मिर्धा का तीखा वार!

Jyoti Mirdha: राजस्थान में इन दिनों नेताओं द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है . नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए रहे हैं. वहीं हाल ही में भैराणा आंदोलन के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर बयानबाजी की गई जिसके बाद सियासत गर्माई हुई है . वहीं भाजपा नेताओं की और से बयान आ रहे हैं. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व नागौर के पूर्व सांसद डॉ ज्योति मिर्धा आज नागौर दौरे पर रही.

इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनसुनवाई की. इस दौरान मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अपना कद बढ़ाने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं. वो एक तरफ मुख्यमंत्री हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, और एक तरफ हनुमान बेनीवाल जिनकी पार्टी शून्य है. एक भी विधायक नहीं है. वो खुद अपने बेटे के जन्मदिन मनाने के लिए हमारी ही पार्टी के बड़े नेताओं बुलाने के लिए चार-चार घंटे इंतजार करते रहते हैं. इनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है. ये अब झटपटा रहे हैं, आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं. मेरे साख रहे जाये और कोई आर एल पी का टिकट ले ले. मुझे लग रहा है बीजेपी के नेताओं को इसके पीछे बयान का खंडन करने की जरूरत नहीं है.

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इनके पीछे कुछ इनकी वानर सेना जैसे कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके सोशल मीडिया पर टीआरपी मिल जाये. उनकी रोटी रोजी का जरिया भी यही बना हुआ है. इनको इतना फिड देने की जरूरत भी नहीं है. हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं. इनके कहने से मुख्यमंत्री हट नहीं रहे है, आप एक भी विधायक जीता नहीं पाये,अपनी पत्नी को जीता नहीं पाये और बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री को बदलने की.

कल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को कुचामन दौरे के दौरान रालोपा कार्यकर्ताओ द्वारा काले झंडे दिखाने के मामले को लेकर मिर्धा ने कहा कि यहां आगामी चुनावों में टिकटो के लिए होड लगा रखी है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एक सरल और नेक इंसान हैं उनको लेकर इस प्रकार की टिप्पणियां करना गलते है. प्रदेशाध्यक्ष जी के बेटे की शादी में इन्हें बुलाया था तो वहां आने पर इनके द्वारा मान सम्मान दिया गया और उन पर ही ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं.

हनुमान बेनीवाल बड़े नेताओं की शादियों और प्रोग्रामो में जाकर वहां फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर लगाते हैं और लोगों को बता रहे हैं भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी नजदीकियां हैं. ताकि बड़े अफसरों को वो दिखाकर अपनी दुकान चला सके. लेकिन अब वो घड़ा फूट गया है. वहीं आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को हटायेंगे. लेकिन आप जिस पार्टी के सर्वेसर्वा हो उसकी कार्यकारिणी तो बना लो. वो तो आपसे बन नहीं रही है. वहीं डॉ ज्योति मिर्धा ने राज्यसभा में जाने की बात को लेकर कहा जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगे उसको निभाना है. अभी ये सब पार्टी ही तय करेंगी.