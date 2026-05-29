/Didwana: BJP का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 शुरू, संगठन विस्तार और AI पर दिया जोर

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Rajasthan News: कुचामन सिटी में भाजपा नागौर देहात का दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ. पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित कई दिग्गजों ने 5 विधानसभाओं के 250 कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद, बूथ प्रबंधन और एआई (AI) जैसी नई तकनीक के जरिए संगठन विस्तार का पाठ पढ़ाया.
Didwana Pandit Deendayal Upadhyaya Training Abhiyan: भारतीय जनता पार्टी नागौर देहात के तत्वावधान में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026' के तहत दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर वर्ग का आगाज कुचामन सिटी में हुआ. उत्साह, अनुशासन और संगठनात्मक ऊर्जा के साथ शुरू हुए इस शिविर के उद्घाटन सत्र को भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नागौर देहात जिलाध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी ने की. इस दौरान जिलेभर के प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.
भाजपा चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं, राष्ट्र सेवा का वैचारिक संगठन- अरुण चतुर्वेदी
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों से पूरी तरह भिन्न है. यह केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं का वैचारिक संगठन है. जनसंघ के दौर से लेकर आज तक पार्टी ने अपनी वैचारिक शुद्धता और प्रशिक्षण की परंपरा को जीवित रखा है. चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता साल के 365 दिन और 24 घंटे समाज के बीच सक्रिय रहता है. यह प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं को व्यावहारिक राजनीति की समझ देने के साथ-साथ उनके भीतर सेवा भाव को मजबूत करेगा.
विपक्षी आरोपों पर पलटवार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से जितना खर्च हुआ है, उससे कई गुना अधिक निवेश और कूटनीतिक लाभ देश को मिला है. वहीं भोराणा धाम विवाद पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने संतों के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला है.
5 विधानसभाओं के 250 दिग्गज ले रहे हिस्सा, AI और बूथ मैनेजमेंट पर मंथन
भाजपा नागौर देहात के जिला महामंत्री डॉ. देवीलाल दादरवाल ने संगठनात्मक जानकारी देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में नागौर देहात जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों- नावां, परबतसर, मकराना, डीडवाना और लाडनूं से करीब 250 प्रमुख पदाधिकारी और चयनित कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं.
इन प्रमुख विषयों पर हो रहा है प्रशिक्षण-
पहले और दूसरे दिन दिग्गज नेताओं का रहेगा जमावड़ा
प्रशिक्षण महाअभियान के प्रथम दिन ‘हमारा वैचारिक अधिष्ठान’और ‘संगठन की कार्यपद्धति’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई. पहले दिन प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, पूर्व किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिणवा, पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत तथा प्रदेश प्रवक्ता मेहराज चौधरी ने विभिन्न सत्रों को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया. शिविर के दूसरे दिन पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां, प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनियां और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई राष्ट्रीय व राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने और बूथ स्तर तक संगठन को अभेद्य बनाने का प्रशिक्षण देंगे. जिला महामंत्री डॉ. दादरवाल ने सभी संभागियों से पूर्ण अनुशासन और रात्रि प्रवास के साथ शिविर में बने रहने की अपील की है.
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