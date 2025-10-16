Nagaur Weather news: उत्तरी भारत में हुई बर्फबारी के बाद वहां से लगातार आ रही सर्द हवाओं के चलते राजस्थान में अब हल्की सर्दी ने दस्तक दे दी है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान गिरना शुरू हो गया है, खासकर रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है.

बुधवार को राजस्थान के 15 से ज़्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख ज़िलों जैसे सीकर, चूरू और झुंझुनूं के साथ ही बीकानेर संभाग के शहरों में भी रात में हल्की सर्द हवाओं का प्रभाव साफ देखने को मिला.

नागौर में सबसे ठंडी रात

गुरुवार को राजस्थान में नागौर सबसे ठंडा शहर रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे (14.8°C) दर्ज किया गया. इसके अलावा, टोंक, सीकर, जोधपुर और कोटा जैसे कई इलाकों में न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ, जिससे सर्दी थोड़ी बढ़ गई. अन्य प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा- सीकर में 15.0°C, पिलानी 16.0°C, वनस्थली (टोंक)16.1°C, अजमेर 16.3°C चूरू/चित्तौड़गढ़/उदयपुर/भीलवाड़ा में 17.3°C से 17.8°C के बीच और वहीं जयपुर में 19.2°C पर तापमान रहा है.

दिन में धूप और मौसम साफ रहने की संभावना

पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में मौसम साफ रहा और दिन के समय तेज धूप खिली रही. अधिकतम तापमान में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर में यह 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ. वहीं, जयपुर, अलवर, सीकर, पिलानी और कोटा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

मौसम केन्द्र जयपुर ने अनुमान जताया है कि राज्य में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा. बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और सीकर के इलाकों में सुबह-शाम सर्द हवाएं चलने से ठंडक का अहसास तेज़ रहेगा.



