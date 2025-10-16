Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Weather: दिवाली से पहले आए के ठंडे दिन! नागौर 14.8°C पारे पर कांपा, 15 शहरों में तापमान 20°C से नीचे

Rajasthan Weather Update: उत्तरी हवाओं से राजस्थान में हल्की सर्दी शुरू हो गई है. नागौर 14.8°C के साथ सबसे सर्द रहा, जबकि 15 से ज़्यादा शहरों में तापमान 20°C से नीचे दर्ज हुआ. मौसम केंद्र ने अगले कुछ दिन सर्द हवाएं चलने का अनुमान जताया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 16, 2025, 10:24 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? ये सरकारी योजनाएं जिससे बुजुर्गों को मिलेगी हर महीने पेंशन!
7 Photos
Rajasthan government scheme

क्या आप जानते हैं? ये सरकारी योजनाएं जिससे बुजुर्गों को मिलेगी हर महीने पेंशन!

इस दिवाली घर को बनाएं शाही महल जैसा! अपनाएं राजस्थान के पारंपरिक डेकोर आइडियाज
6 Photos
diwali 2025

इस दिवाली घर को बनाएं शाही महल जैसा! अपनाएं राजस्थान के पारंपरिक डेकोर आइडियाज

माउंट आबू के रोमांटिक हनीमून पॉइंट से लेकर उदयपुर की झीलों के खूबसूरत नज़ारे, इस बार विंटर सीजन में कपल्स के तो मज़े ही मज़े
7 Photos
Rajasthan Tourist destination

माउंट आबू के रोमांटिक हनीमून पॉइंट से लेकर उदयपुर की झीलों के खूबसूरत नज़ारे, इस बार विंटर सीजन में कपल्स के तो मज़े ही मज़े

शीतलहर की चपेट में आने वाला है राजस्थान का कोना-कोना, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

शीतलहर की चपेट में आने वाला है राजस्थान का कोना-कोना, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather: दिवाली से पहले आए के ठंडे दिन! नागौर 14.8°C पारे पर कांपा, 15 शहरों में तापमान 20°C से नीचे

Nagaur Weather news: उत्तरी भारत में हुई बर्फबारी के बाद वहां से लगातार आ रही सर्द हवाओं के चलते राजस्थान में अब हल्की सर्दी ने दस्तक दे दी है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान गिरना शुरू हो गया है, खासकर रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है.

बुधवार को राजस्थान के 15 से ज़्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख ज़िलों जैसे सीकर, चूरू और झुंझुनूं के साथ ही बीकानेर संभाग के शहरों में भी रात में हल्की सर्द हवाओं का प्रभाव साफ देखने को मिला.

नागौर में सबसे ठंडी रात
गुरुवार को राजस्थान में नागौर सबसे ठंडा शहर रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे (14.8°C) दर्ज किया गया. इसके अलावा, टोंक, सीकर, जोधपुर और कोटा जैसे कई इलाकों में न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ, जिससे सर्दी थोड़ी बढ़ गई. अन्य प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा- सीकर में 15.0°C, पिलानी 16.0°C, वनस्थली (टोंक)16.1°C, अजमेर 16.3°C चूरू/चित्तौड़गढ़/उदयपुर/भीलवाड़ा में 17.3°C से 17.8°C के बीच और वहीं जयपुर में 19.2°C पर तापमान रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिन में धूप और मौसम साफ रहने की संभावना
पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में मौसम साफ रहा और दिन के समय तेज धूप खिली रही. अधिकतम तापमान में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर में यह 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ. वहीं, जयपुर, अलवर, सीकर, पिलानी और कोटा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

मौसम केन्द्र जयपुर ने अनुमान जताया है कि राज्य में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा. बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और सीकर के इलाकों में सुबह-शाम सर्द हवाएं चलने से ठंडक का अहसास तेज़ रहेगा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Nagaur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news