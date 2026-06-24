/कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

Deedwana News: डीडवाना-कुचामन सिटी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने चितावा थाना SHO और पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. मामला घाटवा निवासी विजय कुमार मेघवाल को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखने, मारपीट करने और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने से जुड़ा है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराने और डीडवाना-कुचामन SP की निगरानी में पूरी जांच कराने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने FIR दर्ज करने के दिए आदेश

कुचामन सिटी ACJM कोर्ट ने चितावा थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है. आरोप है कि पुलिस ने विजय कुमार मेघवाल को गैरकानूनी तरीके से लॉकअप में रखा और उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया गया. मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है.

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मारपीट में पीड़ित के कान का पर्दा फटा

कोर्ट में पेश किए गए मेडिकल रिकॉर्ड और सबूतों के आधार पर यह सामने आया कि पुलिस की कथित मारपीट के चलते पीड़ित विजय कुमार के कान का पर्दा फट गया था. कोर्ट ने माना कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें पुलिस की भूमिका की गहराई से जांच जरूरी है.

निष्पक्ष जांच के लिए खास आदेश

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच स्थानीय वृताधिकारी (DSP स्तर) से नहीं करवाई जाएगी. इसके बजाय किसी अन्य निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाएगी. साथ ही पूरी जांच डीडवाना-कुचामन के पुलिस अधीक्षक (SP) की निगरानी में होगी ताकि निष्पक्षता बनी रहे.

13 अगस्त 2025 का बताया जा रहा है मामला

पीड़ित पक्ष के वकील तेजपाल पूरी और सुरेश बुढानिया ने कोर्ट में पक्ष रखा. उनके अनुसार यह घटना 13 अगस्त 2025 की है, जब विजय कुमार के साथ पुलिस ने कथित रूप से मारपीट की थी. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले में आगे बड़ी जांच और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.