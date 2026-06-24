Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Nagaur
  • /कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

Rajasthan News: डीडवाना-कुचामन कोर्ट ने चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया. आरोप है कि विजय कुमार को अवैध हिरासत में रखकर मारपीट की गई और दबाव बनाया गया, जिससे कान का पर्दा फट गया. कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 24, 2026, 10:43 PM|Updated: Jun 24, 2026, 10:43 PM
कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप
Image Credit: Deedwana News FIR Against SHO And Police PersonnelSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Deedwana News: डीडवाना-कुचामन सिटी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने चितावा थाना SHO और पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. मामला घाटवा निवासी विजय कुमार मेघवाल को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखने, मारपीट करने और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने से जुड़ा है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराने और डीडवाना-कुचामन SP की निगरानी में पूरी जांच कराने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने FIR दर्ज करने के दिए आदेश
कुचामन सिटी ACJM कोर्ट ने चितावा थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है. आरोप है कि पुलिस ने विजय कुमार मेघवाल को गैरकानूनी तरीके से लॉकअप में रखा और उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया गया. मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मारपीट में पीड़ित के कान का पर्दा फटा
कोर्ट में पेश किए गए मेडिकल रिकॉर्ड और सबूतों के आधार पर यह सामने आया कि पुलिस की कथित मारपीट के चलते पीड़ित विजय कुमार के कान का पर्दा फट गया था. कोर्ट ने माना कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें पुलिस की भूमिका की गहराई से जांच जरूरी है.

निष्पक्ष जांच के लिए खास आदेश
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच स्थानीय वृताधिकारी (DSP स्तर) से नहीं करवाई जाएगी. इसके बजाय किसी अन्य निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाएगी. साथ ही पूरी जांच डीडवाना-कुचामन के पुलिस अधीक्षक (SP) की निगरानी में होगी ताकि निष्पक्षता बनी रहे.

13 अगस्त 2025 का बताया जा रहा है मामला
पीड़ित पक्ष के वकील तेजपाल पूरी और सुरेश बुढानिया ने कोर्ट में पक्ष रखा. उनके अनुसार यह घटना 13 अगस्त 2025 की है, जब विजय कुमार के साथ पुलिस ने कथित रूप से मारपीट की थी. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले में आगे बड़ी जांच और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

ट्रेंडिंग न्यूज़

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

जैसलमेर में G+2 की जगह खड़े हो कर दिए 4 मंजिला होटल, 10 रसूखदारों को थमाए गए नोटिस

झुंझुनूं पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, धीर कंवर बताया को बताया 'राजस्थान की कैकेई'

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

जयपुर में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन! युवक को 20 फीट उछालकर भागी कार, CCTV में कैद हुई वारदात

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

राजस्थान में पलटी मारेगा मौसम, 24 जून को इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

39 साल बाद गोठड़ा में गूंजा शहीद सुमेर सिंह का नाम, प्रतिमा अनावरण के साथ वीरांगना को मिला सम्मान

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

धौलपुर में कार खाई में गिरी, जख्मी मालिक से चिपका बैठा पालतू बंदर

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

पीबीएम अस्पताल मौत मामला: 4 दिन बाद टूटा गतिरोध, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते है- CM भजनलाल शर्मा

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में पालना गृह में मिली नवजात, ICU में जिंदगी की जंग जारी

Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जयपुर के अस्पताल ने रचा मेडिकल इतिहास, गर्भ में ही किया गया दिल का इलाज

राजस्थान के 10 जिलों में पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ इन शहरों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

OMG! राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भयंकर गिरावट! जल्दी से बनवा लो गोल्ड-सिल्वर की ज्वेलरी

राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, इन जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी

जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

नाबालिग से दरिंदगी कर फरार चल रहा था दरिंदा, 3 दिन में दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोचा

अगले 48 घंटे भारी-देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा है मानसून, राजस्थान के इन हिस्सों में जून के अंत में पलटेगा मौसम

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

TAGS:
Rajasthan news
Deedwana News
Nagaur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप
Rajasthan news
2
Karauli News
3
Rajasthan news
4
Rajasthan news
5
Barmer news