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अमेरिका-ईरान युद्ध में 360 भारतीयों को बचाने वाला 'देवदूत’... 125 साल बाद अपनी जड़ों में लौट रहा मेड़ता का लाल

Rajasthan News: दुबई प्रवासी समाजसेवी धीरज जैन 125 साल बाद अपने पैतृक गांव कुरडांया (मेड़ता) लौट रहे हैं. खाड़ी युद्ध में 360 भारतीयों की मदद करने वाले धीरज अब अपने पूर्वजों की धरती पर शिक्षा और रोजगार के लिए विकास कार्य शुरू करने का संकल्प लेकर आ रहे हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDamodar inaniya
Published:Apr 12, 2026, 09:49 AM IST | Updated:Apr 12, 2026, 09:49 AM IST

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अमेरिका-ईरान युद्ध में 360 भारतीयों को बचाने वाला 'देवदूत’... 125 साल बाद अपनी जड़ों में लौट रहा मेड़ता का लाल

Nagaur News: इसे मेड़ता की मिट्टी का असर कहें या मां मीरा की अनन्य भक्ति की शक्ति जिसके बंधन में बंधे सात समंदर पार दुबई में रहने वाला धीरज जैन का परिवार भी अपने पूर्वजों की कर्म भूमि रहे गांव को ढूंढता हुआ 125 सालों बाद मेड़ता के कुरडायां गांव पहुंच रहा है.महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है और दुबई मेरी कर्म भूमि लेकिन मेरी आत्मा आज भी मेरे पूर्वजों के पैतृक गांव कुरडायां की मिट्टी में बसती है अपने वतन की मिट्टी का यह प्यार आज अपने लाडले को एक बार फिर अपने घर की ओर खींच लाया है.

खाड़ी युद्ध के देवदूत, जब 360 भारतीयों के लिए बने ढाल

माटी के इस लाल के स्वागत के लिए जहां एक और ग्रामवासी तैयारी में जुटे हैं तो वहीं दूसरी ओर अपनी गांव की माटी को चूमने के लिए धीरज जैन का परिवार आतुर नजर आ रहा है. राजस्थान पर्यटन राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत और किसान बोर्ड अध्यक्ष सीआर चौधरी सहित राजनीतिक गलियारों के लोग भी मेड़ता के सपूत के स्वागत समारोह में पहुंच रहे हैं.आपको बता दें कि मेड़ता का यह लाल धीरज जैन उस समय 360 भारतीयों के लिए देवदूत बनकर सामने आया जब सात समंदर पार दुबई में खाड़ी युद्ध के कारण उनका भारत लौटना मुश्किल हो गया था. ऐसी स्थिति में अपना घर और फार्म हाउस खोलकर सभी 360 भारतीयों को सुरक्षित भारत लौटने में मदद करने वाले धीरज जैन सभी की आंखों का तारा बनकर चमका था.

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अपनी जड़ों से जुड़ाव, मारवाड़

फोन पर हुई बातचीत में धीरज जैन ने अपनी जड़ों से जुड़ाव और सेवा के उस 'माधव मिशन'का जिक्र किया जिसने पूरी दुनिया में नागौर के मेड़ता का मान बढ़ाया है.मारवाड़ी माटी के रूहानी रिश्तों के वर्षों पुराने सपनों को आंखों में संजोए धीरज जैन ने बताया कि उनका परिवार करीब 125 साल पहले (सन् 1900 में) कुरडायां छोड़कर महाराष्ट्र के वडनेरकर में बस गया था.पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन मारवाड़ की खुशबू कम नहीं हुई.दादा-दादी से सुना था कि हमारा गांव कुरड़ायां है.

शिक्षा और रोजगार के लिए करेंगे काम
बता दें कि धीरज अपने पैतृक गांव कुरड़ायां में शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में सहयोग कर काम करने की प्रबल इच्छा लेकर रविवार को अपने गांव पहुंच रहे हैं.

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