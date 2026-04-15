/Rajasthan News: डीडवाना में वकीलों और पुलिस में आर-पार, बार संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, थानेदार को हटाने की मांग

Didwana Advocate Protest: डीडवाना में पुलिस और वकीलों के बीच चल रहा विवाद अब उग्र रूप धारण कर चुका है. थानाधिकारी द्वारा बार संघ के एक सदस्य के साथ कथित तौर पर की गई अभद्रता के विरोध में डीडवाना बार संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है. बुधवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए.

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की जड़ में डीडवाना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो का कार्यव्यवहार है. वकीलों का आरोप है कि थानाधिकारी ने बार संघ के एक सदस्य के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया, बल्कि उनकी कार्यशैली भी पूरी तरह अमर्यादित है. वकीलों का कहना है कि वे दो दिन पूर्व इस मामले की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक (SP) के पास गए थे. लेकिन वहां घंटों इंतजार करवाने के बाद भी न तो उनकी बात सुनी गई और न ही ज्ञापन लिया गया. पुलिस प्रशासन के इस रवैये ने अधिवक्ताओं के आक्रोश को और भड़का दिया. वहीं धरना स्थल पर मौजूद अधिवक्ता रामेश्वर लाल ने थानाधिकारी पर स्थानीय नेताओं की जी-हुजूरी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सीधे आरोप लगाए हैं.

न्यायालय गेट पर धरना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

हड़ताल के चलते न्यायालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा. वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी दो प्रमुख मांगें रखी हैं. बता दें कि थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए. मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

डीडवाना बार संघ के इस प्रदर्शन को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का समर्थन मिल रहा है. वकीलों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन केवल डीडवाना तक सीमित नहीं रहेगा. पूरे राजस्थान के वकील एकजुट होकर सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.