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Rajasthan News: डीडवाना में वकीलों और पुलिस में आर-पार, बार संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, थानेदार को हटाने की मांग

Rajasthan News: डीडवाना बार संघ ने थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो द्वारा अधिवक्ता से अभद्रता के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. वकील न्यायालय गेट पर धरने पर बैठे हैं और थानाधिकारी व एसपी को हटाने की मांग कर रहे हैं. कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है.

Edited byArti PatelReported byDamodar inaniya
Published: Apr 15, 2026, 03:48 PM|Updated: Apr 15, 2026, 03:48 PM
Rajasthan News: डीडवाना में वकीलों और पुलिस में आर-पार, बार संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, थानेदार को हटाने की मांग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Didwana Advocate Protest: डीडवाना में पुलिस और वकीलों के बीच चल रहा विवाद अब उग्र रूप धारण कर चुका है. थानाधिकारी द्वारा बार संघ के एक सदस्य के साथ कथित तौर पर की गई अभद्रता के विरोध में डीडवाना बार संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है. बुधवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए.

क्या है पूरा विवाद?
विवाद की जड़ में डीडवाना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो का कार्यव्यवहार है. वकीलों का आरोप है कि थानाधिकारी ने बार संघ के एक सदस्य के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया, बल्कि उनकी कार्यशैली भी पूरी तरह अमर्यादित है. वकीलों का कहना है कि वे दो दिन पूर्व इस मामले की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक (SP) के पास गए थे. लेकिन वहां घंटों इंतजार करवाने के बाद भी न तो उनकी बात सुनी गई और न ही ज्ञापन लिया गया. पुलिस प्रशासन के इस रवैये ने अधिवक्ताओं के आक्रोश को और भड़का दिया. वहीं धरना स्थल पर मौजूद अधिवक्ता रामेश्वर लाल ने थानाधिकारी पर स्थानीय नेताओं की जी-हुजूरी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सीधे आरोप लगाए हैं.

न्यायालय गेट पर धरना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी
हड़ताल के चलते न्यायालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा. वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी दो प्रमुख मांगें रखी हैं. बता दें कि थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए. मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
डीडवाना बार संघ के इस प्रदर्शन को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का समर्थन मिल रहा है. वकीलों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन केवल डीडवाना तक सीमित नहीं रहेगा. पूरे राजस्थान के वकील एकजुट होकर सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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