Rajasthan News: डीडवाना में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, थानाधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा, जलाया ज्ञापन

Didwana lawyers Protest: डीडवाना में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति गंभीर हो गई है. थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो द्वारा एक अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता और दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये से नाराज बार संघ के वकीलों ने आज एसपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया.

क्या है पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब डीडवाना बार संघ के एक सदस्य के साथ थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आई. वकीलों का आरोप है कि पुलिस का यह आचरण न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली से जुड़े व्यक्तियों के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है.

ज्ञापन जलाकर जताया विरोध

बार संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वकील पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया. बता दें कि वकील अपनी मांगों को लेकर एसपी का इंतजार करते रहे, लेकिन दो घंटे बीत जाने के बाद भी एसपी ने न तो उनसे मुलाकात की और न ही ज्ञापन लिया. प्रशासन के इस टालमटोल वाले रवैये से वकीलों का धैर्य जवाब दे गया. गुस्से में आकर अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने ही ज्ञापन की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया.

बड़े आंदोलन की चेतावनी

बार संघ के पदाधिकारियों ने दो-टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया है कि थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो के खिलाफ तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. यदि जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया, तो यह विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी.

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