/Rajasthan News: विमान हादसे में नावां का लाल खेमाराम शहीद, असम के जोरहाट में हुआ हादसा

Jorhat Plane Crash IAF: मातृभूमि की रक्षा का सपना सीने में संजोए भारतीय वायुसेना में देश की सेवा कर रहे नावां क्षेत्र के ग्राम पांचोता के वीर सपूत खेमाराम देश के लिए कुर्बान हो गए हैं. असम के जोरहाट एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के एक विमान क्रैश हादसे में अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम ने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. जैसे ही जांबाज सैनिक की शहादत की खबर उनके पैतृक गांव पहुंची, पूरे नावां क्षेत्र सहित जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई.

मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल, हर आंख नम

शहादत की आधिकारिक सूचना मिलने के बाद से ही शहीद खेमाराम के घर पर ढाढस बंधाने वाले ग्रामीणों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ है.बता दें कि लाडले बेटे को खोने की खबर सुनते ही मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है. घर और पूरे गांव का माहौल बेहद गमगीन और भावुक हो चुका है.घर-आंगन में पसरे इस गहरे मातम के बीच, ग्रामीणों की नम आंखों में अपने वीर बेटे के सर्वोच्च बलिदान को लेकर गर्व की चमक भी साफ दिखाई दे रही है.

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साढ़े तीन साल पहले ही वायुसेना में हुए थे भर्ती

शहीद खेमाराम देश सेवा के प्रति बेहद जुनूनी थे. महज साढ़े तीन साल पहले ही वे 'अग्निवीर योजना' के तहत भारतीय वायुसेना (वायु सैनिक) का हिस्सा बने थे. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे मुस्तैदी से असम के जोरहाट एयरबेस पर तैनात थे, जहां ड्यूटी के दौरान हुए एक विमान हादसे में उन्होंने वीरगति प्राप्त की.

सोमवार सुबह पहुंचेगा पार्थिव शरीर, अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू

प्रशासनिक अमला भी शहीद के परिजनों को संबल देने के लिए मुस्तैद है. नावां तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल और राजस्व विभाग की टीम ने शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी.

सैन्य सम्मान से होगी अंत्येष्टि

सैन्य सूत्रों और प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, शहीद खेमाराम का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह करीब 10 बजे तक नावां पहुंचने की संभावना है. अंतिम विदाई यात्रा (तिरंगा यात्रा) में उमड़ने वाली देशभक्तों की भारी भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्थानीय मोक्षधाम में साफ-सफाई और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करवा ली हैं.

