लाडनूं में मौसम के बदलाव ने बढ़ाई मुश्किलें, अस्पताल में रोजाना 1500 मरीजों की भीड़

Rajasthan News: लाडनूं में बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियां बढ़ी हैं. उप जिला अस्पताल की ओपीडी में रोज़ाना 1500 तक मरीज़ आ रहे हैं, जिससे डॉक्टरों पर वर्क लोड बढ़ा है. चिकित्सकों ने गुनगुना पानी और विटामिन-C लेने की सलाह दी है.

Published: Dec 02, 2025, 04:31 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 04:31 PM IST

लाडनूं में मौसम के बदलाव ने बढ़ाई मुश्किलें, अस्पताल में रोजाना 1500 मरीजों की भीड़

Ladnun Viral Fever Cases: लाडनूं क्षेत्र में सर्दी धीरे-धीरे बढ़ने के साथ ही मौसम में हो रहे लगातार बदलाव का सीधा और गंभीर असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है. दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर के कारण लोग तेजी से मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं.

अस्पताल में लगा मरीजों का तांता
मौसम में अचानक आए इस बदलाव ने उप जिला चिकित्सालय की ओपीडी (OPD) में मरीजों की संख्या को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दिया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इन दिनों रोज़ाना 1200 से 1500 तक मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे चिकित्सा स्टाफ पर अतिरिक्त कार्य दबाव (वर्क लोड) बढ़ गया है. मौसमी बीमारियों में अचानक हुई बढ़ोतरी से डॉक्टरों को भी सतर्क रहकर इलाज करना पड़ रहा है.

वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. चेनाराम चौधरी ने बताया कि इस समय सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अभी चल रहे वायरल का असर सात से आठ दिन तक देखा जा रहा है.

डॉक्टरों ने दी खान-पान और सतर्कता की सलाह
बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए डॉक्टरों ने आमजन से स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक सतर्क रहने की अपील की है. डॉ. चौधरी ने सलाह दी कि किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.

सर्दी में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सही खान-पान पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है: गुनगुना पानी पीएं, ताज़ा और गर्म भोजन लें, ठंडी व तैलीय चीज़ों से परहेज करें, और विटामिन-C युक्त आहार का सेवन करें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत बनी रहे.

पीएमओ डॉ. भरत कसेरा ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और गंभीर मरीजों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके.

