डीडवाना में लोग झेल रहे दूषित पानी की मार, नगर परिषद के न कार्रवाई करने से लोगों में फैल रहा आक्रोश

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में लंबे समय से गंदे पानी की निकासी की समस्या से लोग बेहाल हैं. शहर के कई हिस्सों में सीवरेज का पानी जमा होने के कारण घरों और गलियों में गंदगी फैल रही है. वर्ली कॉलोनी, छापरी गेट, खारिया तालाब, नागौर रोड समेत अन्य कई मोहल्लों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है.

नगर परिषद को बार-बार अवगत कराने के बावजूद सीवरेज का गंदा पानी अभी तक बाहर नहीं निकला है. नागौर रोड के मोहल्ले में घरों के अंदर दो से तीन फीट तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है. बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी इस गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों खतरे में हैं.

स्थानीय नागरिकों और छात्रों की लगातार परेशानी बढ़ती देख आज मोहल्ला वासियों ने नगर परिषद के सामने धरना दिया. उन्होंने नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की.

घटना स्थल पर पहुंचे नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों का गुणगान करना शुरू कर दिया. मोहल्ला वासियों का कहना है कि “जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा.”

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद हर साल गंदे पानी की निकासी के लिए लाखों रुपए का टेंडर करता है, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता. नगर परिषद की उदासीनता के कारण मोहल्ला वासियों और छात्रों को रोजमर्रा के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, नगर परिषद की चुप्पी और समाधान न निकालने की नीति से लोगों में गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा है. नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द इस गंभीर समस्या का ठोस समाधान निकाले, ताकि उनके जीवन में राहत और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

