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Rajasthan News: मकराना में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भाजपा महिला मोर्चा का मंथन, 33% महिला आरक्षण पर चर्चा

Rajasthan News: मकराना में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कार्यक्रम आयोजित किया. जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ ने इसे महिलाओं को राजनीति में 33% प्रतिनिधित्व दिलाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया. कार्यक्रम में महिलाओं ने एकजुट होकर महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.

Edited byArti PatelReported byDamodar inaniya
Published: Apr 17, 2026, 01:58 PM|Updated: Apr 17, 2026, 01:59 PM
Rajasthan News: मकराना में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भाजपा महिला मोर्चा का मंथन, 33% महिला आरक्षण पर चर्चा
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Makrana BJP Mahila Morcha: मकराना के पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर महिला कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया.

महिलाओं को मिलेगा राजनीति में उचित हक
कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ ने की. उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को देश की मुख्य राजनीतिक धारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है. इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक समावेशी और मजबूत होगी.

दिग्गज नेत्रियों ने साझा किए विचार
कार्यक्रम में मौजूद महिला पदाधिकारियों ने इस कानून को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया. बता दें कि उन्होंने इसे 'ऐतिहासिक निर्णय' बताते हुए कहा कि अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी. डॉ. रजनी गावड़िया (प्रदेश मंत्री) ने जोर देकर कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. यह अधिनियम उनकी राजनीतिक प्रतिभा को निखारने का काम करेगा.

सशक्तिकरण का संकल्प
सभागार में जुटी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया. अंत में, सभी उपस्थित महिलाओं ने समाज में महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सामूहिक संकल्प लिया.

पढ़ें डीडवाना की एक और खबर…

एक सप्ताह बाद जागा शिक्षा विभाग

डीडवाना में Zee राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है. कलेक्टर अवधेश मीणा के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने NCERT की नकली किताबों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. हालांकि, कार्रवाई में देरी के कारण खेतावत बुक डिपो सहित अन्य दुकानों से स्टॉक गायब कर दिया गया. विभाग की टीमों ने स्कूलों में पड़ताल की, जहां छात्रों ने पांच प्रमुख बुक डिपो से नकली किताबें खरीदने की बात स्वीकार की. विभाग के पास इस फर्जीवाड़े के पुख्ता वीडियो सबूत हैं. अब विभाग उन दुकानों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जहाँ से ये किताबें बेची गई थीं.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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