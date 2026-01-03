नागौर में खनन माफिया बेलगाम, सरकारी टीम पर किया पथराव, SP ने खुद संभाली कमान

Nagaur News: नागौर जिले के मूंडवा उपखण्ड के बू-नरावता व खजवाना गांव के निकट शुक्रवार को अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए. क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे चिनाई पत्थर के खनन पर कार्रवाई करने पहुंची राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम पर खननकर्ताओं ने जमकर पथराव किया साथ ही कैंपर गाडी से टक्कर मारने की भी कोशिश की गई.

​टीम को देख भागे, फिर किया हमला

​शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे तहसीलदार बुधाराम सोहू, खनिज फोरमैन प्रेमसुख और हेड कांस्टेबल प्रेमप्रकाश के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची थी. शुरुआती कार्रवाई के दौरान टीम को देखकर खननकर्ता वहां से भाग निकले, जिसके बाद तहसीलदार जायजा लेकर रवाना हो गए. हालांकि, करीब पौने तीन बजे बड़ी संख्या में लोग गाड़ियों के साथ वापस लौटे और वहां मौजूद खनिज व पुलिस के जवानों पर अचानक पत्थरबाजी करते हुए हमला बोल दिया.

​भारी पुलिस जाब्ता तैनात, मशीनें और वाहन जब्त

​हमले की सूचना मिलते ही एसडीएम और मूण्डवा सीआई सुरेश चौधरी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए घटनास्थल से एक डंपर, एक जेसीबी और 9 मोटरसाइकिलें जब्त की है. साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर हमला करने वालो की जांच की जा रही और आगे की कारवाही शुरू की.

एसपी ने स्वयं संभाली कमान

​घटना की गंभीरता को देखते हुए नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने मामले की स्वयं मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. एसपी ने बताया कि राज्य कर्मचारियों पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालना एक अक्षम्य अपराध है. उन्होंने कहा, "हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं. दोषियों के खिलाफ पुख्ता और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस विभाग और माइनिंग विभाग मिलकर इस नेटवर्क को ध्वस्त करेंगे."

​जल्द होगी गिरफ्तारियां

​फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है. एसपी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. वही जिले मे और भी जगह जहा जहा से अवैध खनन के खिलाफ शिकायते मिले रही है वहा खनन विभाग की टीम के साथ वन विभाग व संबंधित विभाग की टीम के साथ कारवाही की जायेगी और जिले मे अवैध खनन पर अंकुश लगाया जायेगा.

