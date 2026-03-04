ईरान-इजरायल युद्ध में राजस्थान के युवक की मौत, क्रूड ऑयल टैंकर पर हुआ था हमला

Rajasthan News: ईरान-इजराइल जंग के बीच नागौर के खींवताना निवासी दलीप की ओमान के खासब पोर्ट पर मिसाइल हमले में मौत हो गई. वे स्काईलाइट कंपनी के तेल टैंकर पर कार्यरत थे. हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हुआ, पायलट आशीष कुमार का शव मिला, जबकि दलीप की बॉडी नहीं मिली.
Iran-Israel War: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच राजस्थान से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र के खींवताना गांव निवासी दलीप की इस संघर्ष में मौत हो गई. माना जा रहा है कि इस युद्ध में किसी भारतीय नागरिक की यह पहली मौत हो सकती है. घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
जानकारी के अनुसार दलीप एक क्रूड ऑयल कंपनी के शिप पर काम करते थे. 1 मार्च की सुबह ओमान के खासब पोर्ट पर खड़े तेल टैंकर पर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल आ गिरी. सुबह करीब 7 बजे हुए इस हमले में जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया.
हमले के समय दलीप शिप के आगे वाले हिस्से में पायलट आशीष कुमार के साथ मौजूद थे. आशीष कुमार बिहार के रहने वाले थे. हादसे के बाद उनका शव बरामद कर लिया गया, लेकिन दलीप की बॉडी अब तक नहीं मिल सकी है. शुरू में दोनों को लापता बताया गया था. तीन दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बुधवार सुबह कंपनी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की, जिनमें दलीप का नाम भी शामिल है.
यह जहाज स्काईलाइट कंपनी का बताया जा रहा है, जो एस.के.एस. कृषि मरीन सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएसएल-एमयूएम-162345 के तहत संचालित था. कंपनी के अनुसार मिसाइल हमले के दौरान अधिकांश क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. हालांकि कैप्टन आशीष और दो अन्य सदस्य हमले के बाद से लापता थे, जिनमें से अब दो की मौत की पुष्टि हो चुकी है.
दलीप लंबे समय से समुद्री जहाजों पर नौकरी कर रहे थे और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनके असामयिक निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जैसे ही यह खबर खींवताना गांव पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने शोक व्यक्त करते हुए सरकार से परिवार को सहायता देने की मांग की है.
यह घटना युद्ध की भयावहता को दिखाती है, जिसमें दूर-दराज के देशों में काम कर रहे भारतीय भी प्रभावित हो रहे हैं. दलीप की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे नागौर जिले को गहरे सदमे में डाल दिया है.
