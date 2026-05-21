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Nagaur: 4 थानों की पुलिस को छकाया, गेट पर लटके युवक संग 120 KM की रफ्तार से दौड़ाया डंपर, जानें ऐसा क्यों

Rajasthan News: नागौर-जोधपुर हाईवे पर अवैध बजरी के डंपर चालक ने गेट पर लटके युवक संग 120 किमी की रफ्तार से 2 घंटे तक उत्पात मचाया. 4 थानों की पुलिस ने 120 KM पीछा कर जोधपुर के धनारीकलां में चक्रव्यूह रचकर आरोपी को गिरफ्तार किया.

Edited byArti PatelReported byDamodar inaniya
Published: May 21, 2026, 10:24 AM|Updated: May 21, 2026, 10:24 AM
Nagaur: 4 थानों की पुलिस को छकाया, गेट पर लटके युवक संग 120 KM की रफ्तार से दौड़ाया डंपर, जानें ऐसा क्यों
Image Credit: Rajasthan News

Nagaur News: नागौर और जोधपुर जिले की सड़कों पर बीते दिन उस समय रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब अवैध बजरी से भरे एक डंपर चालक ने किसी एक्शन फिल्म के विलेन की तरह पूरे 2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया. ग्रामीणों को कुचलने की कोशिश, रॉन्ग साइड में 120 किमी की रफ्तार से दौड़ता डंपर, गेट पर लटका बेबस युवक और पीछे सायरन बजाती 4 थानों की पुलिस-इस सनसनीखेज वाकये ने दो जिलों की पुलिस की सांसें अटका दीं. आखिरकार, जोधपुर पुलिस और नागौर पुलिस ने मिलकर एक अभेद्य चक्रव्यूह रचा और इस सिरफिरे चालक को दबोच लिया. इस पूरी थ्रिलर वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

विवाद के बाद केबिन लॉक, गेट पर लटके युवक को लेकर ही भागा चालक
इस रूह कंपा देने वाले ड्रामे की शुरुआत नागौर शहर के डीडवाना बाइपास से हुई.अवैध बजरी से ओवरलोड भरे एक डंपर ने डीडवाना बाइपास पर दो वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी.एक्सीडेंट के बाद जब गुस्साए स्थानीय लोगों ने डंपर को रुकवाकर चालक को नीचे उतारने का प्रयास किया, तो शातिर चालक ने केबिन के गेट अंदर से लॉक कर लिए. उसने आव देखा न ताव, डंपर की रफ्तार बढ़ा दी. इस आपाधापी में एक स्थानीय युवक डंपर के खलासी (कंडक्टर) साइड वाले गेट के हैंडल पर ही लटका रह गया.चालक उस लटके हुए युवक की जान की परवाह किए बिना डंपर को रॉन्ग साइड में गोगेलाव की तरफ बेहद तेज गति से भगाने लगा. रास्ते में जिन ग्रामीणों ने उसे रोकने का प्रयास किया, चालक ने उन पर भी डंपर चढ़ाने (कुचलने) की कोशिश की.

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14 गांवों की संकरी गलियां और बीच में आई 'सिंडिकेट' की कैंपर
बजरी माफिया की दुस्साहस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह डंपर नागौर से निकलकर जोधपुर जिले की सीमा में घुस गया. करीब 120 किलोमीटर तक बिना रुके यह मौत का तांडव सड़कों पर दौड़ता रहा. नागौर और जोधपुर जिले के चार थानों की पुलिस गाड़ियां सायरन बजाते हुए डंपर के पीछे लग गईं. डंपर इस दौरान दोनों जिलों के करीब 14 गांवों की मुख्य सड़कों और संकरे रास्तों से होकर गुजरा.फिल्मी सीन तब और गहरा गया जब पुलिस की गाड़ियों को रोकने और डंपर को एस्केप (भगाने) कराने के लिए बजरी माफिया की एक कैंपर गाड़ी बीच रास्ते में आई. कैंपर सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में अपनी गाड़ी पुलिस के आगे अड़ाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, ताकि डंपर दूर निकल सके.

जोधपुर के धनारीकलां में पुलिस का चक्रव्यूह, चालक गिरफ्तार
इस खतरनाक चेस (पीछा करने) को रोकने के लिए जोधपुर के धनारीकलां गांव के पास पुलिस ने मेगा नाकाबंदी की. चारों थानों की पुलिस ने डंपर को चारों तरफ से घेरकर उसके आगे भारी अवरोधक लगा दिए. डंपर के रुकते ही पुलिस ने केबिन का शीशा तोड़कर भोपालगढ़ निवासी चालक रामगोपाल जाट को दबोच लिया और डंपर को जब्त कर लिया. गनीमत यह रही कि गेट पर इतनी दूर तक लटका रहा युवक सुरक्षित है.

पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अवैध खनन (बजरी माफिया), पुलिस पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों की जान जोखिम में डालने और एक्सीडेंट सहित कई गंभीर संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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