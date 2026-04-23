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Rajasthan News: नागौर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, अंबुजा सीमेंट के खिलाफ कलेक्ट्रेट घेराव, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan News: नागौर में अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. आरएलपी नेता नारायण बेनीवाल ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा.

Edited byArti PatelReported byDamodar inaniya
Published: Apr 23, 2026, 08:35 AM|Updated: Apr 23, 2026, 08:35 AM
Rajasthan News: नागौर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, अंबुजा सीमेंट के खिलाफ कलेक्ट्रेट घेराव, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
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Nagaur Kisan Andolan: नागौर जिले के मूंडवा में अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है. बुधवार शाम से शुरू हुआ ट्रैक्टरों का काफिला आज जिला कलेक्ट्रेट की दहलीज तक पहुंच गया. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेता और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने हुंकार भरते हुए प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

कलेक्ट्रेट का घेराव और भावुक प्रहार
प्रदर्शन के दौरान नारायण बेनीवाल ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने अधिकारियों पर रसूखदारों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए एक भावुक बयान दिया. बेनीवाल ने कहा, 'कल को अगर मेरा अपना बेटा भी कलेक्टर या एसपी बन जाए, तो जरूरी नहीं कि हमारी भावनाएं एक हों. संभव है कि हक की लड़ाई में सड़क पर पिता-पुत्र का ही टकराव हो जाए.'

पुलिस की बैरिकेडिंग और पैदल मार्च
आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. बता दें कि मूंडवा से निकले सैकड़ों ट्रैक्टरों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से एक किमी पहले पशु प्रदर्शनी स्थल पर भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. ट्रैक्टर रुकने के बाद किसान पीछे नहीं हटे और पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. सुरक्षा के लिए 7 थानों की पुलिस और आरएसी (RAC) के जवानों को तैनात किया गया था.

मुख्य मांगें और चेतावनी
किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया. किसानों की मुख्य मांगें हैं. अधिग्रहित जमीन का उचित और बाजार दर पर मुआवजा. कंपनी से फैलने वाले प्रदूषण पर लगाम और पर्यावरण सुरक्षा. स्थानीय युवाओं को कंपनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार.

बेनीवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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