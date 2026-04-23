/Rajasthan News: नागौर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, अंबुजा सीमेंट के खिलाफ कलेक्ट्रेट घेराव, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Nagaur Kisan Andolan: नागौर जिले के मूंडवा में अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है. बुधवार शाम से शुरू हुआ ट्रैक्टरों का काफिला आज जिला कलेक्ट्रेट की दहलीज तक पहुंच गया. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेता और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने हुंकार भरते हुए प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

कलेक्ट्रेट का घेराव और भावुक प्रहार

प्रदर्शन के दौरान नारायण बेनीवाल ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने अधिकारियों पर रसूखदारों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए एक भावुक बयान दिया. बेनीवाल ने कहा, 'कल को अगर मेरा अपना बेटा भी कलेक्टर या एसपी बन जाए, तो जरूरी नहीं कि हमारी भावनाएं एक हों. संभव है कि हक की लड़ाई में सड़क पर पिता-पुत्र का ही टकराव हो जाए.'

पुलिस की बैरिकेडिंग और पैदल मार्च

आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. बता दें कि मूंडवा से निकले सैकड़ों ट्रैक्टरों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से एक किमी पहले पशु प्रदर्शनी स्थल पर भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. ट्रैक्टर रुकने के बाद किसान पीछे नहीं हटे और पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. सुरक्षा के लिए 7 थानों की पुलिस और आरएसी (RAC) के जवानों को तैनात किया गया था.

मुख्य मांगें और चेतावनी

किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया. किसानों की मुख्य मांगें हैं. अधिग्रहित जमीन का उचित और बाजार दर पर मुआवजा. कंपनी से फैलने वाले प्रदूषण पर लगाम और पर्यावरण सुरक्षा. स्थानीय युवाओं को कंपनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार.

बेनीवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.