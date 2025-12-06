Zee Rajasthan
CM भजनलाल को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा - बेनीवाल का बड़ा हमला, पूछा - कौन चला रहा है सरकार?

Rajasthan News: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि CM भजनलाल को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे और प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ी है. नशा, गैंगवार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. उन्होंने इंडिगो की गड़बड़ियों पर सरकार की कमजोरी और रुपए की गिरावट को भी चिंता का विषय बताया.

Published: Dec 06, 2025, 11:16 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 11:16 PM IST

Hanuman Beniwal: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे. उन्होंने कहा कि यह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें यह साफ नहीं है कि असल में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है. बेनीवाल का कहना है कि पेपर लीक और आरपीएससी से जुड़ी भर्तियों पर भाजपा सरकार ने अपने ही बयान बदल लिए. उनका आरोप है कि सरकार की बातें और उसके कदम एक-दूसरे से मेल नहीं खाते. राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में कोई बड़ा फर्क नहीं बचा. मुख्यमंत्री के करीबी लोग राज्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

बेनीवाल ने यह बात शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था बदहाल है. खुद मुख्यमंत्री को अब तक पांच बार धमकियां मिल चुकी हैं. राज्य में नशे का कारोबार और गैंगवार लगातार बढ़ रहे हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां नशे की समस्या पंजाब से भी ज्यादा दिखाई देने लगी है.

उन्होंने कहा कि जोधपुर संभाग में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां गहलोत के नजदीकी रहे अफसर अब बीजेपी के पसंदीदा बन गए हैं और भ्रष्टाचार के कामों में शामिल हैं. बेनीवाल ने कहा कि उनके पास कोई विधायक नहीं है, फिर भी वे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं या तो सड़क पर या फिर संसद में और हर व्यक्ति की समस्या उठा रहे हैं.

इंडिगो एयरलाइन के संचालन में आ रही समस्याओं पर बेनीवाल ने कहा कि इसकी वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं. उनके मुताबिक, इंडिगो खुलकर सरकार को चुनौती दे रही है, जो देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है. उन्होंने कहा कि वे खुद जब यात्रा कर रहे थे, तब भी शक था कि उड़ान चलेगी या नहीं, यही हाल बन गया है.

दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है और ऐसे समय में एयरलाइन का इस तरह सरकार को चुनौती देना गलत है. उन्होंने मांग की कि सरकार इंडिगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे. डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट पर भी बेनीवाल ने चिंता जताई और कहा कि वे यह मुद्दा संसद में जरूर उठाएंगे.

