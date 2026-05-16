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नागौर में तूफानी मौसम की एंट्री, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट!

Rajasthan News: नागौर में 16 मई 2026 की शाम येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30–40 किमी/घंटा तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. अगले 3 घंटे तक मौसम अस्थिर रह सकता है. बाकी जिलों में हालात सामान्य हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 16, 2026, 08:55 PM|Updated: May 16, 2026, 08:55 PM
नागौर में तूफानी मौसम की एंट्री, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट!
Image Credit: Nagaur Weather Update

Nagaur Weather Update: नागौर जिले में 16 मई 2026 की शाम के बाद मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग, जयपुर की ताजा नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार नागौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसका असर अगले करीब 3 घंटे तक रहने की संभावना जताई गई है.

विभाग के मुताबिक जिले में कहीं-कहीं मेघगर्जन यानी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है. शाम के समय मौसम थोड़ा अस्थिर रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने जैसी घटनाओं का भी हल्का खतरा बताया गया है, हालांकि स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है.

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अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो इस समय ज्यादातर जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोई बड़ा अलर्ट नहीं है और हालात सामान्य ही बताए गए हैं. सिर्फ कुछ ही इलाकों में हल्की चेतावनी दी गई है. वहीं नागौर के आसपास के इलाकों में भी मौसम में हल्की हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां किसी बड़े अलर्ट की स्थिति नहीं है. मौसम विभाग ने फिलहाल किसी भी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है, जिससे यह साफ है कि गंभीर स्थिति की संभावना नहीं है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का बदलाव पश्चिमी हवाओं और स्थानीय नमी के कारण होता है. शाम के बाद गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलना इस मौसम में सामान्य माना जाता है. लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम खराब होने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थान पर रहें. अगले कुछ घंटों में मौसम फिर से सामान्य हो सकता है, लेकिन तब तक सावधानी बरतना जरूरी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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