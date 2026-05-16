/नागौर में तूफानी मौसम की एंट्री, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट!

राज्य चुनें
Rajasthan News: नागौर में 16 मई 2026 की शाम येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30–40 किमी/घंटा तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. अगले 3 घंटे तक मौसम अस्थिर रह सकता है. बाकी जिलों में हालात सामान्य हैं.
Nagaur Weather Update: नागौर जिले में 16 मई 2026 की शाम के बाद मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग, जयपुर की ताजा नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार नागौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसका असर अगले करीब 3 घंटे तक रहने की संभावना जताई गई है.
विभाग के मुताबिक जिले में कहीं-कहीं मेघगर्जन यानी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है. शाम के समय मौसम थोड़ा अस्थिर रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने जैसी घटनाओं का भी हल्का खतरा बताया गया है, हालांकि स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है.
अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो इस समय ज्यादातर जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोई बड़ा अलर्ट नहीं है और हालात सामान्य ही बताए गए हैं. सिर्फ कुछ ही इलाकों में हल्की चेतावनी दी गई है. वहीं नागौर के आसपास के इलाकों में भी मौसम में हल्की हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां किसी बड़े अलर्ट की स्थिति नहीं है. मौसम विभाग ने फिलहाल किसी भी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है, जिससे यह साफ है कि गंभीर स्थिति की संभावना नहीं है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का बदलाव पश्चिमी हवाओं और स्थानीय नमी के कारण होता है. शाम के बाद गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलना इस मौसम में सामान्य माना जाता है. लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम खराब होने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थान पर रहें. अगले कुछ घंटों में मौसम फिर से सामान्य हो सकता है, लेकिन तब तक सावधानी बरतना जरूरी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Nagaur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!