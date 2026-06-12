/दिनदहाड़े 53 लाख की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी, उड़ गए बदमाशों के होश!

Nagaur News: मेड़ता थाना क्षेत्र के डांगावास गांव में 27 मई को दिनदहाड़े हुई करीब 53 लाख रुपये की चोरी की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी के आभूषण खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 50 लाख रुपये कीमत के आभूषण और 1 लाख 40 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद पुलिस को मामले में लगभग शत-प्रतिशत रिकवरी करने में सफलता मिली है.

मेड़ता पुलिस उपाधीक्षक रामकरण मलिंडा ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 27 मई को डांगावास गांव में एक मकान में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई थी. घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश में जुट गई. लगातार की गई जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पहले इस मामले के मुख्य आरोपियों हरदीप और सनी को गिरफ्तार किया था.

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पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी किए गए आभूषणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने चोरी के जेवरात हनुमानगढ़ निवासी राकेश सोनी को बेच दिए थे. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए हनुमानगढ़ पहुंचकर राकेश सोनी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी राकेश सोनी से पूछताछ के बाद उसके कब्जे से करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए. इसके अलावा मुख्य आरोपियों के पास से 1 लाख 40 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए. पुलिस का कहना है कि बरामदगी के बाद मामले में लगभग पूरी रिकवरी हो चुकी है, जो जांच टीम के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.

पुलिस उपाधीक्षक रामकरण मलिंडा ने बताया कि चोरी की इस वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम ने लगातार मेहनत की और विभिन्न पहलुओं पर जांच की. आरोपियों से पूछताछ अभी भी जारी है और पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस वारदात में अन्य कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं. फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं इस बड़ी बरामदगी के बाद पीड़ित परिवार ने भी राहत की सांस ली है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी.